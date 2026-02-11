Molnár Anikó: „Belefáradtam abba, hogy mások életét éljem”

Molnár Anikó pár éve döntött úgy, hogy nem törődve mások előítéleteivel, belevág az OnlyFans-be. Azt mondja, ma ennek a döntésének köszönheti, hogy tud gondoskodni beteg édesanyjáról, és számtalan kóbor cicáról. Az egykori celeb élete legmeghatározóbb döntéseiről vallott a hot! magazinnak.

Egy ideje nem titkolod, hogy a mindennapjaid most elsősorban az Alzheimer-kóros édesanyádról szólnak. Mekkora terhet jelent ez számodra?

„A legnagyobbat, amit valaha átéltem. Ráadásul ez most hosszú távon meghatározza majd az életemet. De az is ugyanekkora teher, amikor belegondolok abba, hogy előbb-utóbb gyökeresen megváltozik majd az életem.”

Mered tervezni egyáltalán az életedet?

„Spanyolország régóta motoszkál a gondolataimban, sok barátom kezdett ott új életet.”

Szeretnék ott élni, ahol senki nem ismer, ahol nyugalom van körülöttem, és nem ennyire rosszindulatúak az emberek…

„Talán ez lesz életem legnehezebb éve.”

Azért, mert súlyos döntéseket kell meghoznod?

„Olyan döntéseket, amelyektől igazán felnőtté válok. Nem hinném, hogy anyu ezt az évet még itthon tudja tölteni. És nem azért, mert nem akarok vele foglalkozni, hanem egyszerűen azért, mert lehetetlen. Hogyha őt is biztonságban akarom tudni, magamat is, a házat is, előbb-utóbb lépnem kell. Beszéltem szakemberrel, aki azt mondta, hogy igazából nem is őt féltem, hanem a felnőtté válástól félek. Abban a pillanatban, hogy ő elkerül majd innen, gyakorlatilag lezárul egy korszak az én életemben is.”

Megszoktam, hogy anyu mindig itt volt mellettem.

„Világéletemben egy talpraesett, intelligens, művelt nő volt, akivel együtt mindent megoldottunk. Most én vagyok az, aki próbálom úgy terelgetni őt, hogy visszafordítsam ezt a folyamatot. De ezt nem lehet, anyu pedig már soha nem lesz a régi. Ez az, amit el kell fogadnom, amit fel kellene dolgoznom. Egyedül cipelem ezt a terhet, elhanyagolható segítséggel. A bátyám külföldön él, Svédországban. A család többi tagja éli a saját életét.”