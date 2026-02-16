Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Lilla, Julianna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

BCEFW 2026: Kerényi Virág megreformálta a maximalista divatot

budapest central european fashion week
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 12:55 / FRISSÍTÉS: 2026. február 16. 12:55
bcefwkerényi virág
Kerényi Virág új kollekciójának bemutatója a BCEFW egyik legsikeresebb show-ja volt. Mutatjuk, mit mondott a divattervező új őszi/téli kollekciójáról!
Bors
A szerző cikkei

A Kerényi Virág-show a Budapest Central European Fashion Week (BCEFW) egyik legjobban várt divatbemutatója volt. Az új kollekció elképesztő fogadtatást kapott. 2026 divatjában egyre erőteljesebb lesz a maximalizmus, erről és a divatbemutatóról kérdezte a Life.hu a divattervezőt.

BCEFW 2026: Kerényi Virág divattervező extravagáns kollekciója.
BCEFW 2026: Kerényi Virág divattervező extravagáns kollekciója.
Forrás: MW

BCEFW 2026: ünnepeljük a maximalizmust

Mint minden évben, idén is hatalmas sikere volt a Budapest Central European Fashion Weeknek. Szombaton 18 órakor kezdődött Kerényi Virág divatbemutatója, a sztárok, influenszerek és a lelkes rajongók sokasága pedig várta milyen új őrülettel készül Virág. A téli és őszi divatot a legtöbben a szürke, fekete és egyhangú összeállításokkal azonosítják. Ezt a sztereotípiát Virág teljesen lerombolja, és utat enged az izgalmas, kreatív, színes és játékos öltözködésnek. Ruhái merészek, vagányok, szinte a divatrajongóknak szánt szerelmes levelek. Amikor Virágot arról kérdezte a Life, mit gondol az idei divat maximalista irányzatáról, a következőt mondta: 

Végre nem fognak bolondnak nézni! Én évek óta a maxot is kimaxolom, sőt még arra is ráteszek egy lapáttal, így most egy kicsit jobban bele fogok simulni a hétköznapi divatba.  

Jó pár évvel ez előtt Virág sok kritikát kapott azért, mert ruháit szegecsekkel díszítette. Azonban a jelenlegi divat is őt igazolja, hiszen most rengeteg más márka és tervező átvette ezt a stílust. „Számomra ez pozitív visszacsatolás a jelenlegi trendektől, hogy nyugodtan lehet a sok az sok" − mondta Virág.

Kerényi Virág 2026/2027 őszi/téli kollekciója.
Forrás: MW

Az idei Kerényi Virág-divatbemutatót egy elképesztő, fekete outfit nyitotta, amihez a divattervező egy felkapott dark techno számot választott. Erről a zenei választásról a tervező elmondta: "Tőlem megszokható, hogy a modelleket vagy Rap, Hip-Hop vagy R&B zenére vonultatom fel. Mert én tiniként óriási rajongója voltam ezeknek a zenei stílusoknak. De minden évben próbálok magamhoz képest megújulni és újat mutatni."  Virág elmesélte, hogy nemrégiben, amikor vezetés közben zenét hallgatott a lejátszási listára véletlenszerűen felkerült az Anyma- Syren című TikTok felkapott szám, és az első reakciója az volt, hogy a modelleknek erre a számra kell indulniuk.  

"Ez a szám nagyon megmozdított bennem valamit, és ez az érzés volt a mögöttes üzenet. Amikor készül a kollekció, és látom a fotókat, a fittinget, úgy alakul a zenei választásom is. Így áll össze ez az együttes, mert akkor már tudom, hogy arra a számra fognak tudni menni a lányok. Számomra nagyon fontos szempont, hogy a modellek tudjanak vonulni az adott számra, mert ez rengeteget hozzáad a divatbemutatóhoz."

kerényi virág divattervező
Kerényi Virág divattervező a 2026-os Budapest Central European Fashion Weeken. 
Forrás: MW

Virág, mint mindig, idén is megreformálta a magyar divatot. Míg ő extravagáns világot képviseli, addig a NUBU és a Nanushka a minimalizmust és a letisztultságot testesítette meg.

A 2026/2027 őszi és téli Kerényi Virág kollekcióról a Life.hu oldalán galériát is megtekinthetsz!

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu