BCEFW 2026: Kerényi Virág megreformálta a maximalista divatot

A Kerényi Virág-show a Budapest Central European Fashion Week (BCEFW) egyik legjobban várt divatbemutatója volt. Az új kollekció elképesztő fogadtatást kapott. 2026 divatjában egyre erőteljesebb lesz a maximalizmus, erről és a divatbemutatóról kérdezte a Life.hu a divattervezőt.
Mint minden évben, idén is hatalmas sikere volt a Budapest Central European Fashion Weeknek. Szombaton 18 órakor kezdődött Kerényi Virág divatbemutatója, a sztárok, influenszerek és a lelkes rajongók sokasága pedig várta milyen új őrülettel készül Virág. A téli és őszi divatot a legtöbben a szürke, fekete és egyhangú összeállításokkal azonosítják. Ezt a sztereotípiát Virág teljesen lerombolja, és utat enged az izgalmas, kreatív, színes és játékos öltözködésnek. Ruhái merészek, vagányok, szinte a divatrajongóknak szánt szerelmes levelek. Amikor Virágot arról kérdezte a Life, mit gondol az idei divat maximalista irányzatáról, a következőt mondta:
Végre nem fognak bolondnak nézni! Én évek óta a maxot is kimaxolom, sőt még arra is ráteszek egy lapáttal, így most egy kicsit jobban bele fogok simulni a hétköznapi divatba.
Jó pár évvel ez előtt Virág sok kritikát kapott azért, mert ruháit szegecsekkel díszítette. Azonban a jelenlegi divat is őt igazolja, hiszen most rengeteg más márka és tervező átvette ezt a stílust. „Számomra ez pozitív visszacsatolás a jelenlegi trendektől, hogy nyugodtan lehet a sok az sok" − mondta Virág.
Az idei Kerényi Virág-divatbemutatót egy elképesztő, fekete outfit nyitotta, amihez a divattervező egy felkapott dark techno számot választott. Erről a zenei választásról a tervező elmondta: "Tőlem megszokható, hogy a modelleket vagy Rap, Hip-Hop vagy R&B zenére vonultatom fel. Mert én tiniként óriási rajongója voltam ezeknek a zenei stílusoknak. De minden évben próbálok magamhoz képest megújulni és újat mutatni." Virág elmesélte, hogy nemrégiben, amikor vezetés közben zenét hallgatott a lejátszási listára véletlenszerűen felkerült az Anyma- Syren című TikTok felkapott szám, és az első reakciója az volt, hogy a modelleknek erre a számra kell indulniuk.
"Ez a szám nagyon megmozdított bennem valamit, és ez az érzés volt a mögöttes üzenet. Amikor készül a kollekció, és látom a fotókat, a fittinget, úgy alakul a zenei választásom is. Így áll össze ez az együttes, mert akkor már tudom, hogy arra a számra fognak tudni menni a lányok. Számomra nagyon fontos szempont, hogy a modellek tudjanak vonulni az adott számra, mert ez rengeteget hozzáad a divatbemutatóhoz."
Virág, mint mindig, idén is megreformálta a magyar divatot. Míg ő extravagáns világot képviseli, addig a NUBU és a Nanushka a minimalizmust és a letisztultságot testesítette meg.
A 2026/2027 őszi és téli Kerényi Virág kollekcióról a Life.hu oldalán galériát is megtekinthetsz!
