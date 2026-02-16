Jaber kiáll a gyűlölet ellen! „Legyen több szeretet”

Február 14-én, szombaton tartotta szokásos évértékelő beszédét Orbán Viktor. Az eseményen rengeteg sztár tekintette meg élőben a miniszterelnök beszédét, akik között Jaber is szerepelt. A rapper nem csupán a legutóbbi rendezvényről, de a magyar emberek helyzetéről is beszámolt közösségi oldalán. Jaber elmondása szerint mindenkinek megvan a lehetőség, hogy sikeres életet éljen Magyarországon.

Jaber rapper létére azt vallja, hogy átlag keresettel is képes lehet az ember egy nagyszerű életre (Fotó: Mediaworks)

Jaber elárulta a sikerhez vezető utat

Az élet nem mindig csak a szórakozásról szól. Persze van, aki olyan munkát tudott találni, ami jobban fizet az átlagnál, de aki megkeresi az átlag bért, az is simán képes félretenni valamennyit. Ha nem is sokat, de képes arra, hogy később egy sikeres életet tudjon élni. Tegyük fel, hogy tíz hónapig csak arra figyelsz, hogy legyen félretett pénzed, amit beraksz a bankba. Utána felveszed a 3%-os lakáshitelt és tudsz venni egy kis lakást, ami egy tíz-húsz év múlva a tiéd lesz

– mondta a kuvaiti származású rapper.

Jaber kiemelte, hogy ilyenkor érdemes a családalapításon is elgondolkodni, mivel a magyar kormány nagy támogatásban részesíti a családosokat. „Ha megismerkedsz egy szép hölggyel, akit szeretsz és tisztelsz, akkor később a saját lakásban képes leszel felnevelni a gyerekeket. Reméljük, hogy egyből kettő születik, ami után már nem is kell SZJA-t fizetni. Aztán ezután több pénzt tudsz a bankba rakni és feltudsz építeni egy gyönyörű, sikerekben gazdag életet” - árulta el a rapper.

Jaber korábban a Fidesz disznóvágásán is részt vett, ahol lapunknak elárulta, hogy ezelőtt még nem látott ilyet élőben (Fotó: Gábor Zoltán)

Jaber először találkozhatott Orbán Viktorral

Képzeld el, hogy elmész egy országba, aminek a nyelvét egyáltalán nem beszéled. Tanulod a nyelvet a nulláról és szerencsére rengeteg szeretetet kaptál az emberektől. A karrieredben sikerült elérned a célokat, de közben többször leestél, aztán felálltál, majd négy év alatt találkozol a miniszterelnök úrral

– jegyezte meg a rapper.

Jaber azt is hozzátette videója végén, hogy őt egyáltalán nem érdekli, hogy ki melyik oldalon áll, mivel számára a szeretet és a tisztelet a legfontosabb. „Ha külföldön találkozok egy magyarral, akkor szívesen segítek neki és nem kérdezem meg, hogy melyik pártot támogatja. A lényeg, hogy magyar, ezért ő a testvérem. Felejtsük el a sok gyűlöletet és inkább legyen több szeretet” - zárta közösségi oldalán a rapper.