Orbán Viktor: Az emberek a mi oldalunkon állnak

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 15:21
Orbán Viktor 2026-os évértékelő beszédében arról beszélt, hogy országjárása során egyértelművé vált: az emberek a kormány oldalán állnak a legfontosabb civilizációs kérdésekben.

Orbán Viktor miniszterelnök 2026-os évértékelő beszédében úgy fogalmazott, tapasztalatai szerint a választók nem akarnak migrációt és háborút, valamint ellenzik, hogy Magyarország Ukrajnába küldje a pénzét. Hozzátette: sokan elfogadhatatlannak tartják azt is, hogy a gyermeknevelésben olyan szemlélet jelenjen meg, amely ellentétes a hagyományos értékekkel.

Orbán Viktor
Orbán Viktor: az emberek velünk vannak! - a Fidesz Évértékelő 2026.02.14. / Fotó: mw

Orbán Viktor: külső szereplők veszélyeztetik az eredményeinket

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy meglátása szerint a kormány mellett állnak a munkából élők, vagyis azok, akik nap mint nap dolgoznak, gyermeket nevelnek, gondoskodnak a szüleikről és összetartják a családjukat. Hozzátette: támogatásukat érzik az idősek részéről is, akik egész életükben dolgoztak, és a jövőt továbbra is a munkára szeretnék építeni. Ők azt szeretnék, ha a fiatalok folytatnák az általuk megkezdett munkát, és aggódnak amiatt, hogy külső szereplők veszélyeztethetik az elért eredményeket.

A kormányfő végül megjegyezte: tapasztalatai szerint sok fiatal is a kormányoldalt támogatja, méghozzá többen, mint azt sokan feltételezik.

 

