Megszólalt Szikora Róbert: nem vesz részt a Fenyő Miklós emlékére rendezett gyertyagyújtáson

Az egész országot megrázta a hír, hogy a hazai rock and roll legnagyobb alakja, Fenyő Miklós 78 évesen elhunyt. A zenész emlékére egy gyertyagyújtást rendeznek pénteken, melyről kiderült, hogy zenésztársa, Szikora Róbert nem fog részt venni.

Megszólalt Fenyő Miklós haláláról Szikora Róbert / Fotó: bors

Nem vesz részt a megemlékezésen Fenyő Miklós zenésztársa

A Hungária együttes egykori tagja egy Facebook-bejegyzésben számolt be döntéséről a rajongóknak.

A pénteki Miki emlékére rendezett gyertyagyújtáson nem veszek részt, részint mert csak a médiából értesültem, részint mert mi hármunkat, a zenekar tagjait senki meg nem hívta. A mi gyertyáinkat a szívünkbe helyeztük, és kiolthatatlanul ég, hirdetve ,,sosem felejtünk el, és imádkozunk tovább érted, a lelked nyugalmáért!”

- írta.