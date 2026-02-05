Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Ágota, Ingrid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megszólalt Szikora Róbert: nem vesz részt a Fenyő Miklós emlékére rendezett gyertyagyújtáson

Szikora Róbert
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 17:35
Fenyő Miklósmegemlékezés
Facebookon számolt be döntéséről a Hungária együttes tagja. Fenyő Miklósért fognak pénteken égi a gyertyák.

Az egész országot megrázta a hír, hogy a hazai rock and roll legnagyobb alakja, Fenyő Miklós 78 évesen elhunyt. A zenész emlékére egy gyertyagyújtást rendeznek pénteken, melyről kiderült, hogy zenésztársa, Szikora Róbert nem fog részt venni.

Megszólalt Fenyő Miklós haláláról Szikora Viktor.
Megszólalt Fenyő Miklós haláláról Szikora Róbert / Fotó: bors

Nem vesz részt a megemlékezésen Fenyő Miklós zenésztársa

A Hungária együttes egykori tagja egy Facebook-bejegyzésben számolt be döntéséről a rajongóknak.

A pénteki Miki emlékére rendezett gyertyagyújtáson nem veszek részt, részint mert csak a médiából értesültem, részint mert mi hármunkat, a zenekar tagjait senki meg nem hívta. A mi gyertyáinkat a szívünkbe helyeztük, és kiolthatatlanul ég, hirdetve ,,sosem felejtünk el, és imádkozunk tovább érted, a lelked nyugalmáért!”

- írta.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu