Dér Heni is felszólalt a háború ellen: Bízom benne, hogy messziről elkerül minket

Dér Heni is felszólalt a háború ellen. Sok emberrel ellentétben az énekesnő már élt át ilyen helyzetet, mivel a délszláv háború éppen születése után robbant ki. Heni felidézte azt a szörnyű helyzetet, amikor családja is rákényszerült a túlélésre. A híres művésznő elmondása szerint az akkori Jugoszlávia fénykorát élte a rendszerváltás előtt, de most fényévekkel van lemaradva Szerbia Magyarországhoz képest.

Dér Heni családja nehezen vészelte át a háború borzalmait Fotó: Mediaworks

Dér Heni borzalmas emlékeket idézett fel

Az is egy badar háború volt, amikor egymásnak ugrasztották a volt testvérállamokat. Ráadásul a kisebbségben lévőket, a magyarokat, rácokat és mindenkit, aki nem jugoszláv volt, őket küldték le a frontra. A behívásra azt mondta édesapám, hogy két gyereke van és biztos nem fog bemenni. Úgyhogy heteken keresztül bujkált a nagyszüleimnél. Ez nagyon tisztán megvan nekem, mert emlékszem, hogy nem értettem, hogy miért nem jön haza apa

– mesélte a háború borzalmairól az énekesnő, aki nemrég a Himnusz csodálatos eléneklésével csalt könnyeket az emberek szemébe.

Heni gyerekkorát alapjaiban határozta meg a délszláv háború, ahol a jelenlegi ukrajnai harcokhoz hasonlóan, gyakran bombázások ébresztették az embereket. „Volt olyan, hogy hajnalban arra ébredtünk, hogy remeg a szobám, ugye a horvát bombázások idején. Aztán később, amikor Koszovót is elkezdte bombázni a NATO, akkor konkrétan a 20 kilométerrel mellettünk lévő település nagyon sok bombát kapott. Márciusban pedig lezárták a jegyeinket a suliban és beköltöztették a katonákat és radarállomásokat létesítettek. Később pedig jött egy bejelentés, hogy ezeket az állomásokat is bombázzák” - idézte fel a szörnyű emlékeket Dér Heni.

Dér Heni édesapja elsírta magát, amikor az énekesnő a Himnuszt énekelte a Fidesz-kongresszusán Fotó: Mediaworks

Dér Heni kitért az ukrán háborúra is

Nagyon nehéz véleményt nyilvánítani egy szomszédos háborúról, mert nem vagyunk benne. Egyet viszont biztosan tudok, hogy senkinek nem jó, ha ember életeket ontanak ki

– emelte ki az énekesnő.

A Sztárban Sztár All Stars győztese saját tapasztalatai miatt is szeretné, ha nem kellene még egy háborút túlélnie. „Gazdaságilag nagyon hátra tud vetni egy országot a háború. Kicsik vagyunk mi ahhoz, hogy belelássunk ezekbe, mert kívülről is mást lát az ember és belülről is mást tapasztal. Nagyon bízom benne, hogy messziről elkerül minket a háború. Egy porcikám sem kívánja, hogy visszakerüljek abba az évtizedbe, amikor ez a hangulat nagyon rányomta a bélyegét az országra” - mondta a Nekem mondod podcast műsorában Dér Heni.