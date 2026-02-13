Itt a bejelentés: Hatalmas dobásra készül Curtis!

Nem váratja már sokáig rajongóit a magyar hiphop megkerülhetetlen figurája: Curtis bejelentette, hogy készülnek az új dalok.

Curtis új dalokkal készül. Fotó: MATE KRISZTIAN

Készülnek az új Curtis dalok gyerekek… Kamázni fogjátok őket

- jelentette be a rapper közösségi oldalán pénteken. A rajongók már a bejelentést követő percekben sem bírtak magukkal, azonnal a hozzászólásokhoz siettek, hogy örömüket fejezzék ki a nagy hírrel kapcsolatban.

"Biztos, hogy ütős zenék lesznek!"

"Az biztos. Nálad jobb nincs szeri."

"Várom! Sok sikert!"

- halmozták el a kommentekben a zenészt.

Curtis nem hibázhat

Abból kiindulva, hogy a rapper legutóbbi számával, Demjén Ferenc Szabadság vándorai című számának feldolgozásával hatalmas népszerűségnek örvend Radics Gigi oldalán, valószínűleg az új számokban sem fognak csalódni a rajongók.