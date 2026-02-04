Cserháti Zsuzsa fia örökölte édesanyja fájdalmát: "Rettenetesen szorongó alkat lettem"

Cserháti Zsuzsa fia, Szirtes Krisztián a Palikék Világa Podcast vendégeként elmesélte, milyen lelki terheket hordozott édesanyja, és mennyire határozta meg az örökölt maximalizmus. Krisztián meglepő nyíltsággal osztotta meg, hogyan hatott rá édesanyja öröksége.
Folyamatosan vele volt a szomorúság. Ez egy hullámzó kedélyállapot volt, többször mondta, hogy neki nem itt kellene tartani, hatalmas volt az elvárása magával szemben. Rettenetesen nehéz megemészteni, hogy mindenki szerint a világ királynője vagy, majd visszamész a 30 négyzetméteres újpesti lakásodba, ahol vagy ki tudod fizetni a fűtést, vagy nem, és ezzel kell együtt élned
– mesélte.
Szavai szerint édesanyja számára különösen fájdalmas volt az ellentmondás a nyilvános elismerés és a magánéleti bizonytalanság között.
Krisztián nemcsak édesanyjáról, hanem önmagáról és a gyerekeiről is nyíltan beszélt. Elmondta, hogy ő maga is hajlamos a túlzott aggodalomra és az önkritikára.
Tőle örököltem, rettenetesen szorongó alkat vagyok én is. Mindig megtalálom, hogy min lehet idegeskedni, és nekem is súlyos elvárásaim vannak magammal szemben. A gyermekeimben is látom a szorongást, de szerencsére a feleségem gyógypedagógus, próbáljuk oldani folyamatosan a teljesítménykényszerüket. Már egy oktatási intézményben is nagyon kell teljesíteni, ez nem jó táptalaja annak, hogy az ember ne legyen szorongó. De úgy érzem, őket sikerül egy jó mederben tartani
– fogalmazott Szirtes Krisztián.
Kiemelte, tudatosan figyel arra, hogy gyermekeit ne terhelje túl, és segítsen nekik egészséges önbizalmat kialakítani egy teljesítményközpontú világban.
A beszélgetésben arra is kitért, hogy a siker sem feltétlenül jelent lelki békét, ezt édesanyja példáján keresztül tanulta meg.
Ha az embernek megérkezik a megbecsültség, amire húsz éve vár és felér a csúcsra, azt hiheti, hogy ott minden csodálatos, de sajnos ez nem így van. Például nagyon nehéz, ha te rettenetesen ismert vagy és utálod, ha észrevesznek az utcán, vele ez így volt. Minden előadóművésznek kell egy adag exhibicionizmus, ami édesanyámban nem volt meg. Azt szerette volna, ha úgy lehet énekesnő és világsztár, hogy közben nyugodtan lemehet a zöldségeshez. Ez a kettő viszont nagyon nem összeegyeztethető
– vallotta.
Szirtes Krisztián szavai egy érzékeny, tudatos ember képét rajzolják ki, aki tisztában van a múlt terheivel, mégis azon dolgozik, hogy saját családjának kiegyensúlyozottabb jövőt teremtsen. Vallomása sokak számára lehet ismerős egy olyan világban, ahol a siker és a belső béke ritkán jár kéz a kézben.
