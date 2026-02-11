Bereczki Zoltán második házassága se örökre szólt, így mentek tönkre a kapcsolatai

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 15:39
Váratlan fordulat a magyar musicalélet egyik legismertebb sztárjának magánéletében. Úgy tűnik, zátonyra futott a házassága. Bereczki Zoltán és Bata Éva hét év után különköltöztek.
A magyar könnyűzene és musical színtér egyik legismertebb alakja, Bereczki Zoltán karrierje az ezredforduló táján robbant be. A közönség nemcsak tehetségére, hanem karizmatikus személyiségére is felfigyelt, így nem meglepő, hogy a színfalak mögötti élete is hamar az érdeklődés középpontjába került.

Bereczki Zoltán második házassága tönkremehetett.
Bereczki Zoltán már tavaly mesélt arról, hogy nehézségek akadtak a házasságában (Fotó: hot! magazin)

Bereczki Zoltán nem erősítette meg a hírt

Bereczki Zoltán és Bata Éva házasságának vége lehet a sajtóhírek szerint, így egy újabb nagy fejezet zárulhat le a színész életében. A Blikk úgy tudja, a két színész hét év után döntött a különválás és a különköltözés mellett. Zoltán az egykori közös házban maradt, míg Bata Éva egy belvárosi lakásba költözött kislányukkal. Bár a Bors megkeresésére nem erősítették meg a hírt, a bulvársajtó szerint a szakítás ténye egy ideje már ismert a környezetükben.

Bereczki magánélete korábban is élénk érdeklődést váltott ki. A 2000-es évek elején ismerkedett meg Szinetár Dóra színésznővel, kapcsolatuk pedig gyorsan komolyra fordult. 2005-ben összeházasodtak, és a közönség szemében igazi álompárnak számítottak: közös duettek, színházi sikerek és harmonikusnak tűnő családi élet jellemezte őket. 2007 végén megszületett kislányuk, Zorka Veronika.

Szinetár Dóra; Berecki Zoltán
Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán igazi álompárnak számítottak (Fotó: MTI)

Nehéz különválás Szinetár Dórával

A reflektorfény azonban komoly terhet rótt a kapcsolatukra. Az állandó szereplés, a szakmai kihívások és a magánélet összehangolása egyre nehezebbé vált, végül 2013-ban Bereczki Zoltán feleségével úgy döntöttek, elválnak. A válás nem volt teljesen zökkenőmentes. Bereczki később több interjúban is önkritikusan beszélt a házasságáról és arról, hogy karrierje miatt sok fontos családi pillanatról maradt le. 

Az első házasság után hosszabb ideig csend övezte a szerelmi életét, bár a pletykák nem maradtak el. Egy időben felröppent a hír egy Rebecca nevű modellel való románcról is. A kapcsolat azonban rövid életű volt, és maga az énekes-színész is úgy nyilatkozott róla, hogy nem volt komoly, inkább egy futó kalandnak bizonyult.

Kisalfold-201008-24-597123
Sokakat meglepett, hogy az álompár külön utakon folytatta tovább (Fotó: Mediaworks archív)

Új szerelem, második családalapítás

A valódi fordulat 2019-ben érkezett el, amikor a Centrál Színház egyik próbáján megismerkedett Bata Évával. A szakmai kapcsolatból hamar szerelem lett, és a Bereczki Zoltán Bata Éva páros rövid időn belül a hazai színházi élet egyik meghatározó szerelmespárjává vált. 2021-ben megszületett közös kislányuk, Flóra, és ugyanebben az évben titokban össze is házasodtak.

Ez a házasság tudatosan másként indult. Bereczki több nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy tanult az első kapcsolat hibáiból, és igyekszik jobban óvni a magánéletét. Kevesebb közös szereplés, ritkább közösségi médiás megjelenés jellemezte őket. A családi egyensúly azonban így sem volt egyszerű feladat: a nagy korkülönbség Zorka és a most ötéves Flóra között külön odafigyelést igényelt, és mindketten fontosnak tartották, hogy harmonikus mozaikcsaládot alakítsanak ki.

Bereczki Zoltan_Bata Eva_CsK (1)
Bár mindent elkövettek, hogy odafigyeljenek a munka-magánélet egyensúlyra, komoly kihívásokkal nézett szembe a kapcsolatuk (Fotó: Mediaworks archív)

Fordulópont a második házasságban

A mostani hírek szerint a kapcsolat mégis megromlott. Információk alapján már hónapokkal ezelőtt különköltöztek, és bár a házasságuk véget érhet, egy dologban továbbra is egyetértenek: közösen nevelik tovább Flórát. A kislány érdekeit tartják szem előtt, és igyekeznek számára a lehető legkevesebb lelki megterheléssel kezelni a helyzetet.

Hogy hivatalosan is kimondják-e a válást, egyelőre nem tudni. Az azonban biztos, hogy Bereczki Zoltán magánélete ismét fordulóponthoz érkezett – és ahogy korábban, úgy most is sokan figyelik, hogyan alakul tovább a történet.

 

 

