Fehérben járta meg Dubai utcáit Balogh Eleni

Egy újabb celeb jelentkezett be Dubajból: Balogh Eleni fehérben járta a város utcáit.
Eleni egy mini, fehér csipkeruhában pózolt a kamerának, mosolyán is látszott, mennyire boldogan turistáskodott a híres városban. Kezében matchával pózolt, amelyet elmondása szerint nem igazán szeret, de a rengeteg tippnek köszönhetően annyiszor fogja még kipróbálni, hogy a végére biztosan megszereti.
Eleni nem mással ment nyaralásra, mint futballista vőlegényével, Soós Dáviddal. A két fiatal kapcsolata gyerekszerelemből alakult át érett párkapcsolattá, és korábban bevallották, hogy bár sűrűn előfordulnak köztük konfliktusok, kapcsolatuk nagyon erős. Mindezek ellenére még mindig egymás kedvenc utazópartnerei, akik most a világ másik végéről is együtt jelentkeztek be.
