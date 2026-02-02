Könnyek között omlott össze a A Nagy Ő versenyzője, Kiarának is beszólt

A műsor előzetese szerint A Nagy Ő egyik szereplője, Melinda kiborult és összepakolta a holmiját. A versenyző úgy érzi, számára már nincs esély Stohl Andrásnál.

A Nagy Ő: Vajon Stohl András mit szól a fejleményekhez? / Fotó: MATE KRISZTIAN

Könnyek A Nagy Ő műsorában

Soha életemben semmit nem adtam föl. Türelmes vagyok, hét napja vártam, hogy Andrással beszélhessek. És tegnap abban a 10 vagy 15 percben belenéztem a szemébe, és megláttattam vele egy szikrát magamból, amit nem adok ki akárkinek. Megfogta a kezem, és azt mondta, hogy köszönöm, hogy elmondtad

– mondta el Böbének könnyek között Melinda, aki úgy érzi, nem kap rá esélyt, hogy megmutassa magát. Versenyzőtársa igyekezett megnyugtatni a síró Melindát és arra kérte, gondolja át a helyzetet, de úgy látszik, szavai nem értek célba.

"Nem kell Kiarával foglalkozni, nem kell!" – mondta az TV2 előzetesében Böbe, mire Melinda így válaszolt: