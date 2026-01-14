Gyászol Szőcs Reni: „El nem tudom mondani, mennyire fogsz hiányozni”

Gyászba borult Szőcs Reni: elveszítette imádott kiskutyáját, Pamacsot. Az énekesnő a közösségi oldalán osztotta meg a szomorú hírt, ahol egy hosszú, megható bejegyzésben búcsúzott négylábú társától.

Szőcs Reni elvesztette kiskutyáját (Fotó: Szabolcs László)

Reni több közös fotót is közzétett Pamaccsal - nemcsak kettesben, hanem a családja körében is. A fehér kis jószág még a stúdióba is elkísérte gazdáját, gyakran az ölében ült munka közben.

Jártál sokat Budapestre, eljöttél velem stúdióba, tévébe is, és milyen türelemmel vártad végig az interjút, a felvételeket

- idézte fel az énekesnő.

Szőcs Reni kedvence nem volt átlagos

Pamacs nem volt átlagos kiskutya: Reni elmondása szerint egy éjszaka ő mentette meg a szüleit, amikor kigyulladt a házuk. A neki írt levélben számos kedves emléket idézett fel: Pamacs imádta Reni szüleit, viszont a sétát már kevésbé - a szó hallatán gyakran inkább elbújt.

Az énekes kedvence 17 évet élt. Reni elárulta, hogy amikor születésnapjára megkapta Pamacsot, már akkor kiszámolta: mire 30 éves lesz, lehet, hogy kedvence már nem lesz mellette. Pamacs végigkísérte a tanulással teli éveket, mindenhová elkísérte gazdáját, és számos személyes nehézségen is átsegítette.

Az énekesnő háláját fejezte ki kutyájának a közös évekért és azért, hogy mindig vigyázott rájuk.

Örülök, hogy ilyen csodaszép életed lehetett velünk, mert az biztos, hogy szeretetben nem volt hiány. Ég veled, kis Pamacsom! Tudom, hogy még találkozunk. Most kicsit potyognak a könnyeim, és egy jó darabig tudom, hogy így lesz. Dehogy lettem erősebb… inkább gyengébb. El nem tudom mondani, mennyire fogsz hiányozni

- zárta sorait az énekesnő.