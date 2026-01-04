"Megszületett" - nagy bejelentést tett Soma Mamagésa, óriási az öröm

Soma Mamagésa Instagram-oldalán számolt be arról, hogy megszületett az első unokája, és néhány részletet is elárult. A kicsit Csizmár Merse Mihálynak hívják, nagymamája pedig már a születése előtt verssel "csalogatta".
Nagy súlyú, erős baba, természetes úton jött világra. Végig bent voltam a lányom szülésén, hogy támogassam, erős élmény volt. (Életem egyik legnagyobb beavatása.) Baba, mama jól vannak.
- írta az oldalán Soma, ahol a verset is megosztotta, amellyel a kicsit a születése előtt csalogatta. Hozzátette, a szülés előtti, várakozó időszakot is a lányával töltötte.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.