Hosszú küzdelem után kisbabát vár a magyar színésznő

A Radnóti Miklós Színház boldog hírt közölt: gyermeket vár Sodró Eliza.
A mi kis falunk sorozat színésznőjének ez egy különleges és boldog időszak, amelyben a színház teljes mértékben támogatja majd őt.
Az intézmény közleményében kiemelte, hogy Eliza elkötelezett a művészi jelenlét iránt, így munkáját, ha nem is hagyományosan, de ebben az időszakban is folytatni fogja.
Támogatásuk végtelen, ugyanis elmondásuk szerint a színésznő szakmai feladatait egyeztetés alapján végzi majd, így lesznek olyan előadások, ahol szerepeit mások veszik át.
Éljen, éljen, éljen, kisbaba születik!
- írták a közleményben kifejezve boldogságukat.
Eliza saját Instagram-oldalán is megosztotta a nagy hírt, és elmesélte a hosszú és érzelmileg nehezebb utat, amely terhességéhez vezetett. A bejelentés alatt özönlöttek a gratulációk, többek között Puskás Peti is sok boldogságot és egészséget kívánt. Volt, olyan is akit különösen meghatott a bejegyzés:
Megható volt olvasni! Gratulálok, kellemes babavárást!
- írta Sáfrány Emese.
