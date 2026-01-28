Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Hosszú küzdelem után kisbabát vár a magyar színésznő

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 12:12
A mi kis falunk színésznőjének várandósságát örömmel fogadták. Sodró Eliza első gyermekét várja.
A szerző cikkei

A Radnóti Miklós Színház boldog hírt közölt: gyermeket vár Sodró Eliza.

Babát vár Sodró Eliza
Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A mi kis falunk sorozat színésznőjének ez egy különleges és boldog időszak, amelyben a színház teljes mértékben támogatja majd őt.

Az intézmény közleményében kiemelte, hogy Eliza elkötelezett a művészi jelenlét iránt, így munkáját, ha nem is hagyományosan, de ebben az időszakban is folytatni fogja. 

Támogatásuk végtelen, ugyanis elmondásuk szerint a színésznő szakmai feladatait egyeztetés alapján végzi majd, így lesznek olyan előadások, ahol szerepeit mások veszik át.

Éljen, éljen, éljen, kisbaba születik!

- írták a közleményben kifejezve boldogságukat.

Eliza saját Instagram-oldalán is megosztotta a nagy hírt, és elmesélte a hosszú és érzelmileg nehezebb utat, amely terhességéhez vezetett. A bejelentés alatt özönlöttek a gratulációk, többek között Puskás Peti is sok boldogságot és egészséget kívánt. Volt, olyan is akit különösen meghatott a bejegyzés:

Megható volt olvasni! Gratulálok, kellemes babavárást!

- írta Sáfrány Emese.

Sodró Eliza gyermeket vár

 

