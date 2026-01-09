Mészáros Lili megmutatja az igazi arcát? Meglepő bejelentést tett a Next Top Model Hungary győztese

A TV2 modellkereső valóságshow-jának győztese egészen más személyiség barátai és családja körében, mint a hivatalos megjelenések, fotózások, médiaesemények alkalmával. Szerinte ezzel nincs nagy baj, mert mindenki szereti a legjobb arcát mutatni – ezzel együtt Mészáros Lili arra készül, hogy egyesíti a két karaktert.

Mészáros Lili kicsit mást mutat kifelé, valódi énjét a család ismeri (Fotó: TV2)

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem alakult ki nálam a műsor után egy olykor kényelmes, olykor kényelmetlen maszk… egy persona, Mészáros Lili, a Next Top Model Hungary győztese, aki ilyen meg olyan

– elmélkedett.

Szeretem, hogy a szeretteim, barátaim körében ezt levehetem, akkor a régi Lili vagyok. De egy ideje felmerült bennem, hogy egyáltalán miért jött létre, miért tudom ilyen élesen elhatárolni ezt a “két személyt”, aki tulajdonképpen én vagyok

– tette hozzá a modell, akinek mindig nagyon fontos volt a családi, biztos háttér.

Mészáros Lili tervei: egyesíti a két énjét

„Védelem? Nem is kérdés. Hasznos? Sokszor biztosan. Önazonos? Ez már kevésbé” – folytatta a gondolatot.

Mint mindenkinek, sok tervem és álmom van az idei évre is és talán ez eddigi elmélkedés után nem lepek meg senkit, hogy az egyik az, hogy egyesítsem őket, hogy levegyem ezt a maszkot, hogy modellként és tartalomgyártóként is azt a néha káoszos, nem mindig aesthetic, ügyetlen, bolond, de igazi énemet merjem mutatni, aki a hétköznapokban vagyok

– magyarázta a topmodell, aki egy gyerekeket segítő alapítványnak is dolgozik.

„Erre persze mindig is törekedtem, tudatosan nem játszottam másik szerepet, de akkor is volt egy szűrő a dolgaimon, egy egyre kényelmetlenebb szűrő. Ezen kívül valahol természetes, hogy mindenki a legjobb énjét, a legnagyobb sikereit, kalandjait szeretné kifelé mutatni, de elég izgalmas az ezen túli élet is, sőt” – jegyezte meg Mészáros Lili, aki nemcsak a sikereiről, a csalódásairól is mesélt nemrég.

A modelleknek sem mindig könnyű

Sokan azt hiszik, ez egy könnyű szakma, de valójában néha olyan, mint a rulett. „Úgy működik, hogy az ügynökség kiküld, és aztán részt veszek egy csomó válogatón.”

Valamilyen szinten olyan, mint egy szerencsejáték, hiszen nem lehet előre tudni, hogy visszajön-e az a pénz, amit a kiutazásba fektetnek.

„Lehet, hogy úgy megyek haza, hogy egyetlenegy munkám sem volt, de az is lehet, hogy valami áttörő nemzetközi sikerrel térek haza. Milánóban például óriási a verseny, tehát lelkileg fel kell készítenem magam arra, hogy előfordulhat, hogy nem lesz sok munkám. De tapasztalatot mindenképpen szerzek” – mesélte korábban a hot! magazinnak a modell.

