Kocsis Lilkó férje lebukott a Tinderen? Mi történt a tündérmesébe illő Exatlon-házasságban?

Egy pillanat alatt belopta az emberek szívébe magát a többszörös showtánc-világbajnok, miután bemutatkozott a TV2 nagy sikerű műsorában. Kocsis Lilkó az Exatlon Hungary dominikai versenyét egy sérülés miatt ugyan nem nyerhette meg, de ahogy ő maga is szokta mondani: a fődíjnál sokkal többet kapott. Élete szerelme ugyanis azután kérte meg a kezét, miután hazatért a Karib-térségből.
A megismerkedésük története egy modern mesébe illik: focista szerelme, Marques-Airosa Patrik a tévét kapcsolgatta, amikor a Sztárban Sztár leszek! színpadán meglátta Kocsis Lilkót táncolni. Több sem kellett, a fiú azonnal felvette a kapcsolatot választottjával, azonban Lilkó nehezen adta be a derekát egy randira. Végül találkoztak, rövid időn belül össze is költöztek, eljegyzés is volt, tavaly nyáron pedig a nagy nap is tökéletesre sikerült. Nem csoda, hogy a családalapítás is hamar szóba került köztük.
Két éve sajnos abba kellett hagynom a táncot, és miután lediplomáztam, elindítottam a Lilkó Fitness and Dance tánciskolát. Minden napomat itt töltöm, sok energiát fektetek abba, hogy át tudjam adni mindazt, amit az évek során szereztem. Jelenleg a főszerep a tanításon van, de persze majd szeretnénk gyermeket Patrikkal”
– mondta korábban a Metropolnak Lilkó.
A romantikus idill azonban most váratlan fordulatot vehet: Reddit-felhasználók észrevették, hogy Patrik profilja felbukkant a Tinderen. A Tinder hitelesítési rendszere szerint a profil mögött személyi igazolványos ellenőrzés áll, ami a kamuprofilok kiszűrését szolgálja. Ennek ellenére a rajongók fantáziája beindult: vajon tényleg Patrik regisztrált volna?
Ők mióta váltak el? Most jött velem szemben Tinderen a csávó, de azt látom, hogy már nem követik egymást
– írta egy kommentelő a Reddit-kommandóból.
Továbbá a profilján látható pipa azt jelzi, hogy hitelesített felhasználóról van szó, tehát elvileg egy személyi igazolványt is fel kellett töltenie. Egy másik rajongó észrevette:
Elég valószínű, eddig Patriknak több közös posztja volt kint, most csak 4 db, leszedte a nagy részét…
Az Exatlon sztárjának rajongói így izgatottan várják a folytatást: vajon tényleg válságba került a tündérmesébe illő kapcsolat, vagy csupán egy átverésről van szó?
