Kocsis Lilkó férje lebukott a Tinderen? Mi történt a tündérmesébe illő Exatlon-házasságban?

Egy pillanat alatt belopta az emberek szívébe magát a többszörös showtánc-világbajnok, miután bemutatkozott a TV2 nagy sikerű műsorában. Kocsis Lilkó az Exatlon Hungary dominikai versenyét egy sérülés miatt ugyan nem nyerhette meg, de ahogy ő maga is szokta mondani: a fődíjnál sokkal többet kapott. Élete szerelme ugyanis azután kérte meg a kezét, miután hazatért a Karib-térségből.

Kocsis Lilkó, az Exatlon Hungary korábbi versenyzője volt (Fotó: archív / hot magazin)

Kocsis Lilkó tündérmesébe illő szerelme

A megismerkedésük története egy modern mesébe illik: focista szerelme, Marques-Airosa Patrik a tévét kapcsolgatta, amikor a Sztárban Sztár leszek! színpadán meglátta Kocsis Lilkót táncolni. Több sem kellett, a fiú azonnal felvette a kapcsolatot választottjával, azonban Lilkó nehezen adta be a derekát egy randira. Végül találkoztak, rövid időn belül össze is költöztek, eljegyzés is volt, tavaly nyáron pedig a nagy nap is tökéletesre sikerült. Nem csoda, hogy a családalapítás is hamar szóba került köztük.

Két éve sajnos abba kellett hagynom a táncot, és miután lediplomáztam, elindítottam a Lilkó Fitness and Dance tánciskolát. Minden napomat itt töltöm, sok energiát fektetek abba, hogy át tudjam adni mindazt, amit az évek során szereztem. Jelenleg a főszerep a tanításon van, de persze majd szeretnénk gyermeket Patrikkal”

– mondta korábban a Metropolnak Lilkó.

Kocsis Lilkó párja, a labdarúgó Patrik Marques-Airosa(Fotó: archív / hot magazin)

Váratlan fordulat: Kocsis Lilkó férje fent lenne a Tinderen?

A romantikus idill azonban most váratlan fordulatot vehet: Reddit-felhasználók észrevették, hogy Patrik profilja felbukkant a Tinderen. A Tinder hitelesítési rendszere szerint a profil mögött személyi igazolványos ellenőrzés áll, ami a kamuprofilok kiszűrését szolgálja. Ennek ellenére a rajongók fantáziája beindult: vajon tényleg Patrik regisztrált volna?

Ők mióta váltak el? Most jött velem szemben Tinderen a csávó, de azt látom, hogy már nem követik egymást

– írta egy kommentelő a Reddit-kommandóból.

Továbbá a profilján látható pipa azt jelzi, hogy hitelesített felhasználóról van szó, tehát elvileg egy személyi igazolványt is fel kellett töltenie. Egy másik rajongó észrevette: