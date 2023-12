Hoppá! Az esküvő után máris bővült az Exatlon sztárjának családja

Egy pillanat alatt belopta az emberek szívébe magát a többszörös showtánc-világbajnok, miután bemutatkozott a TV2 nagy sikerű műsorában. Kocsis Lilkó a dominikai versenyt egy sérülés miatt ugyan nem nyerhette meg, de ahogy szokta mondani: a fődíjnál sokkal többet kapott. Élete szerelme ugyanis azután kérte meg a kezét, miután hazatért a Karib-térségből.

Tündérmesébe illő az Exatlon sztárjának magánélete

A megismerkedésük története egy modern mesébe illik: focista szerelme, Marques-Airosa Patrik a tévét kapcsolgatta, mikor a Sztárban Sztár színpadán meglátta Kocsis Lilkót táncolni. Több sem kellett, a fiú azonnal felvette a kapcsolatot választottjával, azonban Lili nehezen adta be a derekát egy randira. Végül csak találkoztak, rövid időn belül pedig össze is költöztek, tavaly megtörtént az eljegyzés, idén nyáron pedig a nagy nap is tökéletesre sikerült. Nem csoda, hogy a családalapítás is hamar szóba került köztük.

Két éve sajnos abba kellett hagynom a táncot, és miután lediplomáztam, elindítottam a Lilkó Fitness and Dance tánciskolát. Minden napomat itt töltöm, sok energiát fektetek abba, hogy át tudjam adni mindazt, amit az évek során szereztem. Jelenleg a főszerep a tanításon van, de persze majd szeretnénk gyermeket Patrikkal.

– mondta korábban a Metropolnak Lilkó.

De addig is, míg meg nem születik meg első gyermekük, a gyönyörű táncosnő és férje úgy döntöttek, gyakorolnak, magukhoz vettek egy nagyon cuki kiskutyát.