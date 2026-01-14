Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Bódog névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kincsvadászok: Játékkal tesztelte a tárgyat Tilla, csúnyán elvesztette a fogadást

Kincsvadászok
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 18:10
Megyesi BalázsTill Attila
Úgy tűnik, a műsorvezetőnek mindenkit meg kell hívnia.

A jelek szerint Tillának nincs sok szerencséje, de ezt ő maga is bevallotta. A Kincsvadászok műsorvezetője úgy döntött, hogy míg Megyesi Balázs szakértői szemmel nézi meg a műsorba beérkezett tárgyat, ő addig játékosabban közelíti meg az elemzést, de csúnyán elvesztett egy fogadást.

Csúnyán elvesztett egy fogadást Tilla a Kincsvadászok műsorában.
Csúnyán elvesztett egy fogadást Tilla a Kincsvadászok műsorában. Fotó: Szabolcs László

Nem hozott sok szerencsét a bűvös dobókocka a Kincsvadászok műsorvezetőjének

A műsorban Balázs nagyítóval vette szemügyre az eladó által kínál dobókockákat, de Tillának más tervei voltak

Egyre kisebb tárgyak érkeznek hozzánk?

- tette fel a kérdést a műsorvezető, aki először nem tudta eldönteni, hogy ékszerrel vagy dobókockával van-e dolguk.

Szinte ki sem kellett mondaniuk, de kettejük között már meg is született a fogadás, miszerint, aki kevesebbet dob a két kockával, az fogja fizetni a narancslevet. Balázs az első dobásra 10-et dobott, majd jött Tilla, akinek már nem volt ekkora szerencséje.

Kettő... én ezt nem hiszem el. Látod, ennyi közöm van a szerencsejátékhoz.

Ezt követően maga az eladó, Zsolt is megérkezett, aki szintén nagyobbat dobott a műsorvezetőnél, így már két narancsléért kellett sorba állnia a büfénél.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu