Kincsvadászok: Játékkal tesztelte a tárgyat Tilla, csúnyán elvesztette a fogadást

A jelek szerint Tillának nincs sok szerencséje, de ezt ő maga is bevallotta. A Kincsvadászok műsorvezetője úgy döntött, hogy míg Megyesi Balázs szakértői szemmel nézi meg a műsorba beérkezett tárgyat, ő addig játékosabban közelíti meg az elemzést, de csúnyán elvesztett egy fogadást.

Csúnyán elvesztett egy fogadást Tilla a Kincsvadászok műsorában. Fotó: Szabolcs László

Nem hozott sok szerencsét a bűvös dobókocka a Kincsvadászok műsorvezetőjének

A műsorban Balázs nagyítóval vette szemügyre az eladó által kínál dobókockákat, de Tillának más tervei voltak

Egyre kisebb tárgyak érkeznek hozzánk?

- tette fel a kérdést a műsorvezető, aki először nem tudta eldönteni, hogy ékszerrel vagy dobókockával van-e dolguk.

Szinte ki sem kellett mondaniuk, de kettejük között már meg is született a fogadás, miszerint, aki kevesebbet dob a két kockával, az fogja fizetni a narancslevet. Balázs az első dobásra 10-et dobott, majd jött Tilla, akinek már nem volt ekkora szerencséje.

Kettő... én ezt nem hiszem el. Látod, ennyi közöm van a szerencsejátékhoz.

Ezt követően maga az eladó, Zsolt is megérkezett, aki szintén nagyobbat dobott a műsorvezetőnél, így már két narancsléért kellett sorba állnia a büfénél.