Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Karola, Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megdöbbentő: Jákli Mónika kocsijával a barátnője fejfáját törte darabokra

jákli mónika
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 13:06
alexandrabaleset
Hátborzongató egybeesés: Jákli Mónika abban a kanyarban halt meg, ahol évekkel korábban a barátnője is.

Jákli Mónika borzalmas balesetben vesztette életét január 21-én Alistál és Nagymegyer között a szlovákiai 63-as úton. Hátborzongató, de három évvel ezelőtt éppen azon a napon egy másik nő is ugyanott halt meg - S. Alexandra pedig barátnője volt Jákli Mónikának. A három éve elhunyt Alexandra helyszínen felállított fejfáját éppen Jákli Mónika balesetet szenvedett autója törte ripityára...

Jákli Mónika autója törte össze a barátnője fejfáját
Jákli Mónika autója törte össze a barátnője fejfáját
Fotó: Facebook/Polícia SR

Jákli Mónika autója törte össze a barátnője fejfáját

"Találkoztak. Újra..." - ezt mondta Alexandra unokatestvére, Szilvia, amikor édesanyjával kilátogattak Jákli Mónika balesetének helyszínére. Megdöbbenve tapasztalták, hogy szerettük három éve állított emlékhelye szinte megsemmisült, Alexandra névtáblájából csak egy darabka maradt, a fakeresztből pedig szinte csak forgácsok.

Alexandra három évvel ezelőtt utasként ült abban az autóban, amely balesetet szenvedett. Ugyanott szaladtak le az útról, ahol most Jákli Mónika. A kocsi megcsúszott a sáros úton és egy fán akadt fenn. 

Mint kiderült, Alexandra és Jákli Mónika egy évig szomszédok voltak Nagyudvarnokon, jól ismerték egymást. 

"Ilyen véletlen nincs, ez szinte már kísérteties... Már megrendeltük Alexandra új keresztjét, összeszedjük a régi emlékmű maradványait, pár nap múlva virágokkal borítva helyezzük vissza" - fogalmazott az unokatestvér a Blikknek.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu