Megdöbbentő: Jákli Mónika kocsijával a barátnője fejfáját törte darabokra

Jákli Mónika borzalmas balesetben vesztette életét január 21-én Alistál és Nagymegyer között a szlovákiai 63-as úton. Hátborzongató, de három évvel ezelőtt éppen azon a napon egy másik nő is ugyanott halt meg - S. Alexandra pedig barátnője volt Jákli Mónikának. A három éve elhunyt Alexandra helyszínen felállított fejfáját éppen Jákli Mónika balesetet szenvedett autója törte ripityára...

Jákli Mónika autója törte össze a barátnője fejfáját

Fotó: Facebook/Polícia SR

"Találkoztak. Újra..." - ezt mondta Alexandra unokatestvére, Szilvia, amikor édesanyjával kilátogattak Jákli Mónika balesetének helyszínére. Megdöbbenve tapasztalták, hogy szerettük három éve állított emlékhelye szinte megsemmisült, Alexandra névtáblájából csak egy darabka maradt, a fakeresztből pedig szinte csak forgácsok.

Alexandra három évvel ezelőtt utasként ült abban az autóban, amely balesetet szenvedett. Ugyanott szaladtak le az útról, ahol most Jákli Mónika. A kocsi megcsúszott a sáros úton és egy fán akadt fenn.

Mint kiderült, Alexandra és Jákli Mónika egy évig szomszédok voltak Nagyudvarnokon, jól ismerték egymást.

"Ilyen véletlen nincs, ez szinte már kísérteties... Már megrendeltük Alexandra új keresztjét, összeszedjük a régi emlékmű maradványait, pár nap múlva virágokkal borítva helyezzük vissza" - fogalmazott az unokatestvér a Blikknek.