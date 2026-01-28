Jákli Mónika halála: Újabb nyilatkozatok láttak napvilágot

Fiatal volt, egészséges, az utóbbi időkben pedig egyre boldogabb. Jákli Mónika és Boráros Gábor kapcsolata már hónapokkal ezelőtt véget ért, ennek ellenére kislányukat igyekeztek a legnagyobb szeretetben nevelni. Azt azonban senki sem gondolta volna, hogy január 21-én, szerda hajnalban egy halálos baleset örökre véget vet a harmincegy éves édesanya terveinek. Jákli Mónika halála az egész országot letaglózta, beleértve a közeli és távoli barátokat.

Jákli Mónika halála mindenkit megrázott (Fotó: RTL/hot! magazin)

Az influenszer Szlovákiában, a 63-as főúton, Nagy­megyer és Alistál között, a nagydűri letérő mellett kisodródott az autójával, és behajtott a fák közé. Amikor kiértek a mentők, a sofőr testét az égő autó mellett találták. Elhúzták, és azonnal megkezdték az újraélesztést, azonban nem tudták megmenteni Mónika életét.

Jákli Mónika halála sokakban rengeteg kérdést vet fel

Mivel a fitneszmodell több hazai műsorban is szerepelt – köztük a Nyerő Párosban és az Exek csatájában –, magyar sztárok sokasága kiáltott fel kétségbeesetten a hírek hallatán. Rengeteg fekete-fehér bejegyzés, szomorú emojik, megrázó üzenetek és személyes történetek árasztották el a közösségi oldalakat, amelyek utólag olvasva nagyon is felértékelődnek az emberben. Mónika Boráros Gáborral együtt szerepelt a Nyerő Páros hetedik évadában, ahol rengeteg sztárpárral kerültek szoros barátságba. Jákli Mónika Nyerő Párosbeli barátnője is nyilatkozott: Széki-Barnai Judie könnyes szemekkel mesélt a történtekről a Borsnak.

Jákli Mónika balesete éjszakáján egy Mercedes típusú autóval hajtott (Fotó: SR Polícia – Trnavsky kraj/hot! magazin)

„Nehéz megszólalni… Az utóbbi időben nem beszéltünk olyan sokat, de mindig figyelemmel követtem a közösségi oldalakon, hogy mi történik vele.”

Csupa szív ember volt, aki nagyon szerette az életét és a kislányát. Két éve még ott volt a szülinapi bulimon. Pont most szombaton tartjuk megint, biztosan megemlékezünk majd Mon­csi­ról.

„Ez senkinek sem egyszerű, aki ismerte őt. Természetes, hogy ha kell Gábornak segítség, akkor itt vagyunk, és nemcsak én, hanem hatalmas baráti társaság áll mögötte, és természetesen mindenben segítünk majd neki.”

Jákli Mónika kislánya számára mindent megadott

Ugyanebben a műsorban ismerték meg egymást Henry Kettnerrel és jelenleg várandós feleségével, Rebekával, akikkel nem voltak egy szövetségben, mégis mindig volt egymáshoz néhány kedves szavuk, a versenyhelyzet ellenére is.