Jákli Mónika halála: Újabb nyilatkozatok láttak napvilágot

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 10:00
Egy újabb szörnyű hír. Jákli Mónika halála kapcsán nehezen találjuk a szavakat, pedig ez lenne a munkánk része. Főleg akkor vagyunk bajban, ha még egy hónap sem telt el az évből, de máris több halálesetről kellett hírt adnunk.
Fiatal volt, egészséges, az utóbbi időkben pedig egyre boldogabb. Jákli Mónika és Boráros Gábor kapcsolata már hónapokkal ezelőtt véget ért, ennek ellenére kislányukat igyekeztek a legnagyobb szeretetben nevelni. Azt azonban senki sem gondolta volna, hogy január 21-én, szerda hajnalban egy halálos baleset örökre véget vet a harmincegy éves édesanya terveinek. Jákli Mónika halála az egész országot letaglózta, beleértve a közeli és távoli barátokat.

Jákli Mónika halála
Jákli Mónika halála mindenkit megrázott (Fotó: RTL/hot! magazin)

Az influenszer Szlovákiában, a 63-as főúton, Nagy­megyer és Alistál között, a nagydűri letérő mellett kisodródott az autójával, és behajtott a fák közé. Amikor kiértek a mentők, a sofőr testét az égő autó mellett találták. Elhúzták, és azonnal megkezdték az újraélesztést, azonban nem tudták megmenteni Mónika életét.

Jákli Mónika halála sokakban rengeteg kérdést vet fel

Mivel a fitneszmodell több hazai műsorban is szerepelt – köztük a Nyerő Párosban és az Exek csatájában –, magyar sztárok sokasága kiáltott fel kétségbeesetten a hírek hallatán. Rengeteg fekete-fehér bejegyzés, szomorú emojik, megrázó üzenetek és személyes történetek árasztották el a közösségi oldalakat, amelyek utólag olvasva nagyon is felértékelődnek az emberben. Mónika Boráros Gáborral együtt szerepelt a Nyerő Páros hetedik évadában, ahol rengeteg sztárpárral kerültek szoros barátságba. Jákli Mónika Nyerő Párosbeli barátnője is nyilatkozott: Széki-Barnai Judie könnyes szemekkel mesélt a történtekről a Borsnak.

Jákli Mónika balesete éjszakáján egy Mercedes típusú autóval hajtott (Fotó: SR Polícia – Trnavsky kraj/hot! magazin)

„Nehéz megszólalni… Az utóbbi időben nem beszéltünk olyan sokat, de mindig figyelemmel követtem a közösségi oldalakon, hogy mi történik vele.” 

Csupa szív ember volt, aki nagyon szerette az életét és a kislányát. Két éve még ott volt a szülinapi bulimon. Pont most szombaton tartjuk megint, biztosan megemlékezünk majd Mon­csi­ról.

„Ez senkinek sem egyszerű, aki ismerte őt. Természetes, hogy ha kell Gábornak segítség, akkor itt vagyunk, és nemcsak én, hanem hatalmas baráti társaság áll mögötte, és természetesen mindenben segítünk majd neki.”

Jákli Mónika kislánya számára mindent megadott

Ugyanebben a műsorban ismerték meg egymást Henry Kettnerrel és jelenleg várandós feleségével, Rebekával, akikkel nem voltak egy szövetségben, mégis mindig volt egymáshoz néhány kedves szavuk, a versenyhelyzet ellenére is.

Boráros Gábor nemrégiben tudatta kislányukkal a hírt: meghalt az édesanyja (Fotó: archív/hot! magazin)

„Edzésen voltam, amikor Rebeka küldött egy cikket, én pedig teljesen ledöbbentem. Nem voltunk nagyon közeli barátok, de a műsorban kialakult köztünk egy szoros és pozitív kapcsolat.”

Nagyon szíven döfött a hír, főleg, hogy cirka három hét múlva én is apuka leszek, így egyből a kislányukra gondoltam, mennyire szörnyű lehet ez most neki vagy éppen Gábornak. Nagyon laza, de ugyanakkor talpraesett, erős és kemény csajnak ismertük meg a műsorban.

„Sőt, egy nagyon kedves emlékem is van vele: Moncsi és Gábor taktikáztak a Nyerő Párosban Curtisékkel és Vastag Csa­bi­ék­kal. Ő egy játék során ki tudott volna ejteni minket, de inkább a saját szövetségéből szívatott meg valakit. Nem szeretett volna kibabrálni velünk, még úgy sem, hogy ilyenkor már félig-meddig vérre mennek a játékok. Azóta akármikor feljön, egy szép és kedves emlékként gondolunk rá mindketten Rével” – mesélte a hot! magazinnak Henry.

További izgalmas történetekért keresd a legújabb hot! magazint (Fotó: archív/hot! magazin)
