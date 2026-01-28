Zora képeket válogatott az édesanyjáról: így próbálja feldolgozni Jákli Mónika családja a felfoghatatlant

Még mindig felfoghatatlan, hogy egy pillanat alatt odalett Jákli Mónika élete. A fitneszmodell január 21-én szenvedett végzetes autóbalesetet, mindössze 31 éves volt. Az influenszer már sosem ölelheti magához 4 éves kislányát, Zorát.

Jákli Mónika kislánya, Zora képeket válogatott az édesanyjáról

Volt párja, Boráros Gábor maradt együtt közös gyermekükkel. Mint ahogy az MMA harcos elmondta, szakember segítségét kérte, hogyan tudja érthetően elmondani Zorának, hogy édesanyja már nem jön haza többé. Félt, hogy a kicsit majd nagyon megviseli a gyász. A szakember ugyanakkor azt mondta, az ilyen korú gyerekeknél is a nyílt, őszinte beszéd a célravezető, nem kell elkenni, hogy egy végleges dologról van szó..

Legújabb Instagram-sztorijában Boráros Gábor elárulta, hogy a lakásban mindenhol kitették Jákli Mónika fotóit, a pszichológus ugyanis azt tanácsolta nekik, hogy Zora mindenhol láthassa az anyukáját. Egy fotófalat is csináltak, amelyhez a képeket maga a kislány válogatta össze.

Jákli Mónikától holnap, csütörtökön vesznek végső búcsút. A temetéssel kapcsolatban Boráros Gábor ezt közölte egy videóban:

"A temetéssel kapcsolatos információkat már valószínűleg olvastátok, csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy nem én döntöm el, és nem is szeretném eldönteni senkinek az esetében, hogy ki az, aki ott lehet, vagy ki az, aki nem lehet ott a temetésen. Ha erre külön engedélyt akartok kérni vagy bármi hasonló, akkor szerintem inkább a családtagokat kéne erről megkérdezni, ugyanis nekem nem áll sem szándékomban, sem jogomban megtiltani vagy megmondani valakinek, hogy részt vehet vagy nem a temetésen."