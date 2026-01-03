Szétnyílt a felső: megvillantotta tökéletes testét Iszak Eszti

SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 03. 15:20
A műsorvezető nem semmi képet posztolt! Iszak Eszti Dominikáról jelentkezett be.

Ki mondta, hogy télen nem lehet bikiniben lenni? Iszak Eszti dominikai képe letarolta az internetet: míg mi a havat élvezzük, ő a napsütést.

Iszak Eszti
Iszak Eszti vadító képpel köszöntötte az újévet
Fotó: Racz_Tomi / Miss Balaton

Iszak Eszti bikiniben strandol a tél kellős közepén

Az hagyján, hogy Iszak Eszti pirosat visel január elsején, de hogy az egy bikini legyen? A műsorvezető lenge strandruhája alig takart valamit, követői legnagyobb örömére. A meztelenség hatását keltő fotó hamar közönségkedvenc lett, rajongói felől záporoznak a szivecskék, jókívánságok és kedvelések.

Január 1-jén pirosat viselünk

- fűzte hozzá a műsorvezető a képhez.

 

