Szétnyílt a felső: megvillantotta tökéletes testét Iszak Eszti

Ki mondta, hogy télen nem lehet bikiniben lenni? Iszak Eszti dominikai képe letarolta az internetet: míg mi a havat élvezzük, ő a napsütést.

Iszak Eszti vadító képpel köszöntötte az újévet

Fotó: Racz_Tomi / Miss Balaton

Iszak Eszti bikiniben strandol a tél kellős közepén

Az hagyján, hogy Iszak Eszti pirosat visel január elsején, de hogy az egy bikini legyen? A műsorvezető lenge strandruhája alig takart valamit, követői legnagyobb örömére. A meztelenség hatását keltő fotó hamar közönségkedvenc lett, rajongói felől záporoznak a szivecskék, jókívánságok és kedvelések.

Január 1-jén pirosat viselünk

- fűzte hozzá a műsorvezető a képhez.