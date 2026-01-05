Istenes Bence és Puskás-Dallos Peti: „Sokat buliztunk együtt annak idején”

Puskás-Dallos Peti és Istenes Bence fiatalon nem gondolta, hogy egyszer majd az egyik legnézettebb tehetségkutató, a Csillag Születik műsorvezetői lesznek, és ezenkívül is rengeteg sikerműsort tudhatnak maguk mögött. Annak idején, amikor először találkoztak, már érezték, hogy biztosan jól kijönnek majd egymással.
„Mi igazából ugyanúgy viselkedünk most, mint annak idején fiatalon a VIVA TV-n, csak akkor még senki sem értette ezt a humort, és azt mondták, túl öncélúak vagyunk, pedig akkor sem voltunk azok, csak úgy tűnt” – kezdte mosolyogva Istenes Bence a hot! magazinnak.
A barátságuk az egykori VIVA Comet díjátadó sajtótájékoztatóján kezdődött az Uránia moziban. Petinek már itt kialakult a véleménye Bencéről.
„Már ott mondtam a többieknek, hogy ez egy magabiztos műsorvezető srác! Emlékszem, ahogy bejött az Uránia színpadára, és bemutatkozott a jelenlévőknek. Isteni volt a Bence! Magabiztos és szellemes volt, jól vezette le az eseményt, ahhoz képest, hogy egy totál idegen közegből jött” – áradozott Puskás-Dallos Peti.
Én belül úgy éltem meg, hogy nagyon rossz vagyok
– vette át a szót nevetve Bence. „Emlékszem, nagyon zavarban voltam, szinte alig mertem megszólalni. Egyébként visszagondolva, nem is emlékszem, miként lettünk mi igazán jóban. Rengeteget viccelődtünk még a VIVA stúdiójában, majd elkezdtünk közösen programokat szervezni. Sokat buliztunk együtt annak idején, és ez is összekovácsolt bennünket.”
Már az első alkalommal láthattuk, hogy zseniális a párosuk a Csillag születik adásaiban. Rengeteget nevetnek, részt vesznek a produkciókban. Elárulták, miért sikerült ez ilyen jól.
„A műsor készítői hagytak kiteljesedni bennünket. Bíztak bennünk annyira, hogy tudjuk, hol a határ. Amikor olyan produkció volt, ami megérdemli azt, hogy komolyak legyünk, akkor nem vicceltük el. Szerencsére itt teljesen önmagunkat adhattuk. Hozzám amúgy is a humoros, lazább és szórakoztatóbb feladatok állnak közel” – árulta el Bence.
Sokszor úgy reagáltam valamire, hogy előre sejtettem, mit válaszol rá Bence
– folytatta az énekes. „De ez fordítva is igaz volt. Leütöttük egymás labdáit. Nem félszavakból értettük egymást, hanem éreztük, mit gondol a másik.”
