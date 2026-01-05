Istenes Bence és Puskás-Dallos Peti: „Sokat buliztunk együtt annak idején”

Puskás-Dallos Peti és Istenes Bence fiatalon nem gondolta, hogy egyszer majd az egyik legnézettebb tehetségkutató, a Csillag Születik műsorvezetői lesznek, és ezenkívül is rengeteg sikerműsort tudhatnak maguk mögött. Annak idején, amikor először találkoztak, már érezték, hogy biztosan jól kijönnek majd egymással.

Istenes Bence és Puskás-Dallos Peti hosszú évek óta barátok - Fotó: YouTube / Creator TV / hot! magazin

„Mi igazából ugyanúgy viselkedünk most, mint annak idején fiatalon a VIVA TV-n, csak akkor még senki sem értette ezt a humort, és azt mondták, túl öncélúak vagyunk, pedig akkor sem voltunk azok, csak úgy tűnt” – kezdte mosolyogva Istenes Bence a hot! magazinnak.

A barátságuk az egykori VIVA Comet díjátadó sajtótájékoztatóján kezdődött az Uránia moziban. Petinek már itt kialakult a véleménye Bencéről.

Lételemük a humor és a csipkelődés - Fotó: archív / hot! magazin

„Már ott mondtam a többieknek, hogy ez egy magabiztos műsorvezető srác! Emlékszem, ahogy bejött az Uránia színpadára, és bemutatkozott a jelenlévőknek. Isteni volt a Bence! Magabiztos és szellemes volt, jól vezette le az eseményt, ahhoz képest, hogy egy totál idegen közegből jött” – áradozott Puskás-Dallos Peti.

– vette át a szót nevetve Bence. „Emlékszem, nagyon zavarban voltam, szinte alig mertem megszólalni. Egyébként visszagondolva, nem is emlékszem, miként lettünk mi igazán jóban. Rengeteget viccelődtünk még a VIVA stúdiójában, majd elkezdtünk közösen programokat szervezni. Sokat buliztunk együtt annak idején, és ez is összekovácsolt bennünket.”

Puskás-Dallos Peti: „Éreztük, mit gondol a másik”

Már az első alkalommal láthattuk, hogy zseniális a párosuk a Csillag születik adásaiban. Rengeteget nevetnek, részt vesznek a produkciókban. Elárulták, miért sikerült ez ilyen jól.

Fiatalon rengeteget buliztak - Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin

„A műsor készítői hagytak kiteljesedni bennünket. Bíztak bennünk annyira, hogy tudjuk, hol a határ. Amikor olyan produkció volt, ami megérdemli azt, hogy komolyak legyünk, akkor nem vicceltük el. Szerencsére itt teljesen önmagunkat adhattuk. Hozzám amúgy is a humoros, lazább és szórakoztatóbb feladatok állnak közel” – árulta el Bence.

– folytatta az énekes. „De ez fordítva is igaz volt. Leütöttük egymás labdáit. Nem félszavakból értettük egymást, hanem éreztük, mit gondol a másik.”