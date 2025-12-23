Itt a válasz Hajdú Pétertől Hadházy Ákosnak: „Nem hagyom szó nélkül”

KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
2025. december 23. 08:00
A műsorvezető korábban felszólította a baloldali politikust, hogy kérjen bocsánatot a Mészáros Csoport dolgozóitól. Hajdú Péter ezek után ismét kifakadt, mivel a bocsánat helyett egy teljesen más üzenetet kapott Hadházy Ákostól.
Hadházy Ákos nemrég nagy port kavart, mivel szolgának nevezte a Mészáros Csoport dolgozóit. Hajdú Péter kikérte magának és a többi érintett nevében ezt a hangnemet, mivel korábban vezérigazgatóként dolgozott a cégcsoport egyik tagjánál. A bocsánatkérés persze elmaradt, de a válasz megérkezett a képviselőtől, aki politikushoz nem méltó hangnemben üzent a műsorvezetőnek. Hajdú Péter erre is reagált közösségi oldalán.

Hajdú Péter
Hajdú Péter Tiktok-oldalán fakadt ki, amiért Hadházy Ákos szolgának nevezte őt (Fotó: Markovics Gábor) 

Keményen kritizálta a politikus válaszát Hajdú Péter

Hadházy képviselő úr válaszában ismét megismételte, hogy én is szolga vagyok, mivel a Mészáros Csoportnál dolgoztam. Egyébként megjegyzem, hogy akkoriban Magyar Péter is ott dolgozott, tehát vigyáznia kellene, milyen stílusban beszél a szövetségeséről

– kezdte videójában a műsorvezető. Hajdú Péter tehát kiemelte, hogy a képviselő nem csupán a jelenleg ott dolgozókat hívja szolgának, hanem a Tisza Párt elnökét is, aki korábban több évet lehúzott a Mészáros Csoportnál.

Nem attól lesz menő egy politikus, ha úgy beszél, mint egy kocsis. Sokkal inkább attól, ha közpénzt kap és odafigyel, mik történnek a választókerületében és megpróbál az ott lévőkkel foglalkozni. Tehát ne a celebritások öltözködési szokásait figyelje, majd árazza be és mondja el ország-világnak

– mondta közösségi oldalán a műsorvezető.

Hajdú Péter nem csupán saját maga miatt kérte a politikus bocsánatkérését, hanem a több ezer ember miatt, akik a cégnél dolgoznak (Fotó: Móricz István)

Hajdú Péter üzent Hadházy Ákosnak

Szólj, s ki vagy, elmondom

– ezzel a Kazinczy idézettel zárta mondandóját a műsorvezető. Hajdú Péter korábban se zárkózott el a reakcióvideóktól, de most sikerült a képviselőnek kihozni a sodrából, mivel szolgának nevezte. A későbbi válaszában pedig nem a bocsánatkérés fordult meg a politikus fejében, hanem ismét szolgának hívta a műsorvezetőt.

Nem hagyom szó nélkül! Ez pedig az én válaszom!Tessék ízlelgetni☝🏻

