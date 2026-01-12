„Nagyon nehéz eset vagyok” - Frohner Fecó már több mint 4 éve keresi az igazit

Kevés humorosabb, új generációs tévést ismerünk. Persze ez is Frohner Fecó, azonban az profi fodrász is ő, aki a hétköznapokban teljesít és vezeti a saját szalonját. Többek között erről is mesélt a hot! magazinnak.
hot!: Amikor rákerestem az interneten az életedre, a legelső találat a szalonod volt.
Ha nem is az életem, de egy nagyon nagy szelete, ugyanis mindig vágytam egy szalonra. Olyannyira, hogy 2025 elejéig úgy éltem, hogy nekem ez a mindenem. Reggeltől estig dolgoztam, hogy felépítsem és megteremtsem, amit megálmodtam.
Most jutottam el arra a pontra, hogy egy kicsit magammal szeretnék foglalkozni, mert elkezdtem fáradni.
Észrevettem külső jeleket a testemen, amelyek tükrözték a belső világomat, hogy ott valami nem stimmel, és sok a teher. Ráadásul a magánéletemre sem volt időm. Emiatt a nyáron kezdtem el összegyűjteni, hogy mit is szeretek. Meg kellett tanulnom, hogy mit tesznek az emberek a szabadidejükben. Mivel eddig késő estig dolgoztam, így azon kaptam magam, hogy „Oké, minden napom ugyanolyan egyforma – mit kellene másképp tennem?”
hot!: Találtál megoldást?
Nagyjából öt éve foglalkozom önfejlesztéssel, önreflexióval, illetve meditációs gyakorlatokkal. Ezek alapvetővé váltak a munka mellett. Nyáron SUP-oztam, és rájöttem, hogy imádom, ahogy a napozást is.
Mondhatnám, hogy „Jobb később, mint soha!” Amióta tél van, nekiálltam a lakásom dekorálásának.
Így már nem teljesen férfibarlang! A viccet félretéve: arra is rájöttem, hogy szeretek utazni és nyaralni. Eddig nekem csak akkor jutott ilyen, amikor valamilyen külföldi produkcióban szerepeltem. Ráadásul olyan téren luxus is volt, hogy tudtam: eljön annak az ideje, amikor barátnővel és családdal mehetek utazni, de addig úgy éreztem, hogy ez elfecsérelt idő, amit a karrierépítéstől veszek el.
Ennyire tudatosan állsz a pénzhez is?
A szüleink generációja még azt tanította, hogy „Kisfiam, spórolj lakásra, legyen két gyereked, egy kutyád és egy kertes házad, akkor leszel boldog!” Kicsit máshogy látom ezt. Nyilván figyelek arra, hogy mire költök, mellette próbálok spórolni is.
A pénz egy fontos mozgatórugója az életünknek, de nem ebben mérem a sikert – inkább abban, hogy mennyit fejlődöm az évek során.
Például már sokkal jobban felvállalom a komolyabb énemet, és tudom, hogy nem boldogít a pénz. Aludtam már barlangban, és remek élmény volt, illetve szálltam már meg ötcsillagos szállodában, ahol viszont negatív tapasztalatokat szereztem.
Látod magad előtt a kertes házat és a családot?
Sok ilyen kép jött szembe bizonyos meditációknál, amikor azt kerestük, mire vágyom leginkább. Szeretnék egy gyermeket vagy kettőt, meg egy szerető feleséget, meg kiskutyát, de nem akarok megrögzötten abba kapaszkodni, hogy csak akkor leszek boldog, ha ez sikerül. Ha ez nincs is meg, attól függetlenül tudok egészséges életet élni és egy normál gondolkodású férfivá válni.
Nehéz megfelelni neked mint főnöknek?
Egyáltalán nem! Inkább vezetőnek szeretem hívni magam, nem pedig főnöknek, mert nem uralom le a kollégáimat. Nyugodtan megkérdezheted őket!
Persze nekem is van olyan pillanatom, amikor lehangolt vagy fáradt vagyok, de alapvetően rengeteget bolondozunk, és jól kijövünk a kollégáimmal.
Alapból teljesen más Fecó vagyok a szalonban, mint a tévében. Ebből volt már konfliktusom: érkezett egy vendég, aki nagyon várta a tévés énemet, de nem azt kapta. Itt a szakmámról van szó, amelynek az a lényege, hogy mindenki elégedetten távozzon a szalonból. Ugyanez igaz a kollégáimra is. Nem véletlenül mondom ezt, és nem azt, hogy a fodrászaim: nem birtoklom őket, hanem együtt dolgozom velük, ez pedig fontos felfogásbeli különbség.
Adja magát a kérdés: nehéz megfelelni neked mint férfinak?
Szerintem nagyon nehéz eset vagyok. Már több mint négy éve keresem az igazit.
Nekem fontos, hogy legyen meg valakiben az az őszinte szeretetteljesség, amit keresek.
Erről a mai világban annyi minden elveszi a fókuszt, hogy ez nehezen fejlődött ki az emberekben. Úgy érzem, nekem kell készen állnom egy kapcsolathoz és ahhoz az állapothoz, hogy ne azt keressem, milyen programok jók nekem, hanem milyen programokkal lephetek meg egy nőt.
Milyen vagy egy kapcsolatban?
Kicsit régimódi vagyok, nem szeretem, ha a nő fizet. Ha a hölgyemény keres pénzt, akkor azt költse magára vagy arra, ami számára fontos. Ha, mondjuk, lakásról van szó, akkor elosztanánk: én fizetem az albérletet, ő meg a rezsit. De nem azért, mert elvárom – inkább csak hogy érezze, hogy ő is beletesz ebbe az egész történetbe. Nagyon fontos a partnerség egy kapcsolatban is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.