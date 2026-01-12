„Nagyon nehéz eset vagyok” - Frohner Fecó már több mint 4 éve keresi az igazit

Kevés humorosabb, új generációs tévést ismerünk. Persze ez is Frohner Fecó, azonban az profi fodrász is ő, aki a hétköznapokban teljesít és vezeti a saját szalonját. Többek között erről is mesélt a hot! magazinnak.

Frohner Fecó kora ellenére rengeteg mindent elért már - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

hot!: Amikor rákerestem az interneten az életedre, a legelső találat a szalonod volt.

Ha nem is az életem, de egy nagyon nagy szelete, ugyanis mindig vágytam egy szalonra. Olyannyira, hogy 2025 elejéig úgy éltem, hogy nekem ez a mindenem. Reggeltől estig dolgoztam, hogy felépítsem és megteremtsem, amit megálmodtam.

Most jutottam el arra a pontra, hogy egy kicsit magammal szeretnék foglalkozni, mert elkezdtem fáradni.

Észrevettem külső jeleket a testemen, amelyek tükrözték a belső világomat, hogy ott valami nem stimmel, és sok a teher. Ráadásul a magánéletemre sem volt időm. Emiatt a nyáron kezdtem el összegyűjteni, hogy mit is szeretek. Meg kellett tanulnom, hogy mit tesznek az emberek a szabadidejükben. Mivel eddig késő estig dolgoztam, így azon kaptam magam, hogy „Oké, minden napom ugyanolyan egyforma – mit kellene másképp tennem?”

hot!: Találtál megoldást?

Nagyjából öt éve foglalkozom önfejlesztéssel, önreflexióval, illetve meditációs gyakorlatokkal. Ezek alapvetővé váltak a munka mellett. Nyáron SUP-oztam, és rájöttem, hogy imádom, ahogy a napozást is.

Mondhatnám, hogy „Jobb később, mint soha!” Amióta tél van, nekiálltam a lakásom dekorálásának.

Így már nem teljesen férfibarlang! A viccet félretéve: arra is rájöttem, hogy szeretek utazni és nyaralni. Eddig nekem csak akkor jutott ilyen, amikor valamilyen külföldi produkcióban szerepeltem. Ráadásul olyan téren luxus is volt, hogy tudtam: eljön annak az ideje, amikor barátnővel és családdal mehetek utazni, de addig úgy éreztem, hogy ez elfecsérelt idő, amit a karrierépítéstől veszek el.

Frohner Fecó feleséget vizionál, kertes házat, gyerekeket és kutyát

Mindegy Frohner Fecó hány éves, tudatosan építi a jövőjét - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Ennyire tudatosan állsz a pénzhez is?

A szüleink generációja még azt tanította, hogy „Kisfiam, spórolj lakásra, legyen két gyereked, egy kutyád és egy kertes házad, akkor leszel boldog!” Kicsit máshogy látom ezt. Nyilván figyelek arra, hogy mire költök, mellette próbálok spórolni is.

A pénz egy fontos mozgatórugója az életünknek, de nem ebben mérem a sikert – inkább abban, hogy mennyit fejlődöm az évek során.

Például már sokkal jobban felvállalom a komolyabb énemet, és tudom, hogy nem boldogít a pénz. Aludtam már barlangban, és remek élmény volt, illetve szálltam már meg ötcsillagos szállodában, ahol viszont negatív tapasztalatokat szereztem.