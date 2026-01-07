Dr. Csernus Imre az ország egyik legismertebb és legmegosztóbb pszichiátere, aki sosem félt kimondani azt, amit gondol. Csernus Imre most azonban nem másokról, hanem saját életének egyik legsúlyosabb pillanatáról beszélt őszintén: másfél évvel ezelőtt sztrókot kapott, amely alapjaiban változtatta meg a gondolkodását és az élethez való viszonyát.
Sokan hisznek abban, hogy addig vannak ezen a Földön, amíg dolguk van. Csernus Imre viszont úgy gondolja: ha ma elhunyna, az utolsó gondolata az lenne, hogy élt. Másfél évvel ezelőtt sztrókot kapott, ami fizikailag és lelkileg is megviselte, mégsem félt a haláltól, sokkal inkább kíváncsisággal tekintett rá. Ha jobban belegondolunk, ez a hozzáállás egyáltalán nem meglepő Csernus Imrétől.
A 58 éves szakember a Tények Plusz műsorában idézte fel azt a júniusi napot, amikor minden megváltozott. Egy gyönyörű, napsütéses délelőttön erős migrénes fejfájás tört rá, majd hirtelen megkettőződött a látása, és – ahogy fogalmazott – „megváltozott körülötte a világ”.
Egy júniusi napon gyönyörű, kristálytiszta, szikrázó napsütésben hirtelen migrénszerű fejfájás tört rám, és megváltozott körülöttem a világ. A kontúrok elmosódtak, elkezdtem duplán látni. Levettem a szemüvegemet, ekkor az egyik munkatársam, aki majdnem elvégezte a pszichológiát rám nézett, és felordított: sztrókod van!
– mesélte. Szerencséjére munkatársa azonnal felismerte a bajt és a gyors reakció életmentőnek bizonyult.
A mentő már úton volt, amikor Csernus Imre állapota tovább romlott.
A mentőben vettem észre, hogy leesett a jobb kezem, majd később a lábam is. Végül a teljes jobb oldalam lebénult
– idézte fel a drámai pillanatokat. A CT- és MR-vizsgálatok azonban végül nem mutattak maradandó károsodást.
A pszichiáter szerint a legmeglepőbb az volt, hogy nem félt a haláltól.
Nem pergett le előttem az életem. Nem jutott eszembe senkit felhívni, még a feleségemet sem. Inkább kíváncsi voltam. Tudtam, hogy az életem teljes
– mondta.
Csernus Imre több mint egy évtizede Budapestről Noszvajra költözött, ahol egy nyugodtabb, letisztultabb életet alakított ki. Úgy érzi, ez az életforma segítette abban, hogy maga mögött hagyja a korábbi, indulatosabb énjét. Bár rengeteg embernek segített már szakemberként, a saját sztrókja őt is váratlanul érte.
„Rájöttem, hogy nem akarok frusztráltan meghalni. Csak olyasmit csinálok, amiben hiszek...”
– vallotta be Csernus Imre nemes egyszerűséggel, a tőle megszokott nyers őszinteséggel és némi nihilizmussal: ha holnap vége lenne mindennek, nem maradt benne hiányérzet. Élni akart, és ahogy mondja, élt is.
