Dr. Csernus Imre az ország egyik legismertebb és legmegosztóbb pszichiátere, aki sosem félt kimondani azt, amit gondol. Csernus Imre most azonban nem másokról, hanem saját életének egyik legsúlyosabb pillanatáról beszélt őszintén: másfél évvel ezelőtt sztrókot kapott, amely alapjaiban változtatta meg a gondolkodását és az élethez való viszonyát.

Sztrókja – Csernus Imre másfél éve kapott sztrókot, kettős látással és fejfájással.

– Csernus Imre másfél éve kapott sztrókot, kettős látással és fejfájással. Bénulás és túlélés – Jobb oldala lebénult, de maradandó károsodás nem maradt.

– Jobb oldala lebénult, de maradandó károsodás nem maradt. Élethez való hozzáállás – Nem félt a haláltól, utolsó gondolata az lett volna: éltem.

– Nem félt a haláltól, utolsó gondolata az lett volna: éltem. Vidéki élet – Noszvajra költözve nyugodtabb, letisztultabb életet alakított ki.

– Noszvajra költözve nyugodtabb, letisztultabb életet alakított ki. Filozófiai üzenet – Csak azt csinálja, amiben hisz, és élvezte az életet, amit élt.

Dr. Csernus Imre pszichiátert saját egészségügyi problémái váratlanul érték

(Fotó: Csapó Balázs)

Csernus Imre: „Megváltozott körülöttem a világ”

Sokan hisznek abban, hogy addig vannak ezen a Földön, amíg dolguk van. Csernus Imre viszont úgy gondolja: ha ma elhunyna, az utolsó gondolata az lenne, hogy élt. Másfél évvel ezelőtt sztrókot kapott, ami fizikailag és lelkileg is megviselte, mégsem félt a haláltól, sokkal inkább kíváncsisággal tekintett rá. Ha jobban belegondolunk, ez a hozzáállás egyáltalán nem meglepő Csernus Imrétől.

A 58 éves szakember a Tények Plusz műsorában idézte fel azt a júniusi napot, amikor minden megváltozott. Egy gyönyörű, napsütéses délelőttön erős migrénes fejfájás tört rá, majd hirtelen megkettőződött a látása, és – ahogy fogalmazott – „megváltozott körülötte a világ”.

Egy júniusi napon gyönyörű, kristálytiszta, szikrázó napsütésben hirtelen migrénszerű fejfájás tört rám, és megváltozott körülöttem a világ. A kontúrok elmosódtak, elkezdtem duplán látni. Levettem a szemüvegemet, ekkor az egyik munkatársam, aki majdnem elvégezte a pszichológiát rám nézett, és felordított: sztrókod van!

– mesélte. Szerencséjére munkatársa azonnal felismerte a bajt és a gyors reakció életmentőnek bizonyult.

A mentő már úton volt, amikor Csernus Imre állapota tovább romlott.

A mentőben vettem észre, hogy leesett a jobb kezem, majd később a lábam is. Végül a teljes jobb oldalam lebénult

– idézte fel a drámai pillanatokat. A CT- és MR-vizsgálatok azonban végül nem mutattak maradandó károsodást.