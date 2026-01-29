Aurelio magyarázkodik, durván szembesítették tetteivel

Tanulságos napokon van túl a bajai fenegyerek, magaslatokat és mélységeket is átélt az Eskü, megváltozom! reality-ben. Aurelio szerettei bíznak benne, hogy mindez a javára válik majd, mert gyakran megbántja őket viselkedésével, mint legutóbb is, amikor ráförmedt szerelmére.

Aurelio barátnője, Niki szerint hangosan élnek ugyan, de így kiborulni még nem látta a sztárapukát (Fotó: Bors)

Aurelio párja még sosem látta így kiborulni a sztárapukát

Mint arról korábban írtunk, a TV2 műsorában a sztárapuka próbálja bebizonyítani, új életet kezdett, és készen áll arra, hogy maga mögött hagyja zűrös múltját. A műsorban a nézők követhetik Aurelio személyiségfejlődését, a feladatoknak köszönhetően halad előre egy olyan úton, amely során szép lassan rádöbben, hogy életének mely területén kell még változtatnia. Főhősünk már az első adásban kifakadt, megmutatva, hogy nem éppen béketűréséről híres. Igaz, azt sosem tagadta, hogy vele bizony nagyon nehéz együtt élni. A harmadik adásban azonban olyan történt, ami még párját is meglepte. Niki tényleg alaposan megismerte a volt villalakót, ennek ellenére sosem látta még így elpattanni párja agyát.

Most volt elég! Szerencséd, ha ezt most nem töröm össze! Ezt engedjük el, rezgessed azt a kiba...tt agyadat! Kapcsold ki, mert szétb*szom

– fakadt ki, amikor besokkalt a menstruációs öv okozta fájdalmaktól.

A mai adásban össze is hívja Nótár Mary Aurelio családját és barátait, hogy megtudja, miként látják az elmúlt napok történéseit, a sztárapuka kiakadásait.

„Össze szoktunk pattanni, de ennél azért óvatosabbak szoktak lenni. Ennyire indulatosnak még nem láttam… Kicsit több türelem kellene, kicsit több együttérzés. A türelem az, amiből még mindig több kellene!” – mondja a barátnő, amire édesanyja megjegyzi, hogy ezen kívül azon is dolgoznia kell fiának, ki hol áll a családban.

Nagyon durva volt, nagyon becsülöm a Nikit! Le a kalappal előtte, másként tekintek az életünkre. Levontam a konzekvenciákat, igazából az van, hogy még mindig van hová fejlődnöm. Nem akarok igazán mentegetőzni, de magamhoz képest ez már javulás, régebben széttörtem volna az egészet! Ilyen kirohanásom valóban elég rég volt!

– magyarázkodik a szerettei előtt Aurelio.