Mi történt? Pénzzé teszi Andy Vajna emléktárgyait Vajna Timi

Andy Vajna nevéhez rengeteg kasszasiker fűződik, melyek közül sok ikonikus filmmé vált. A Rambo- vagy a Terminátor-filmek elkészülésében is hatalmas szerepet vállalt a magyar producer, így a főszereplőket alakító színészekkel is jó barátságot alakított ki. Így Andy Beverly Hills-i otthona sok ikonikus filmereklyét és tárgyat rejtett. Vajna Tímea már több emléket is megmutatott a nyilvánosságnak, mint Rambo kését, de most egy újabb különlegesség látott napvilágot.

Vajna Tímea és Andy Vajna kilenc évig éltek boldogan (Fotó: BORS FEJER BALINT)

Egy igazi ritkaságot árul Vajna Tímea

A napokban Timi egy igazi ritkaságot osztott meg a közösségi oldalán, amit maga a Rambo, azaz Sylvester Stallone festett. Igen, a 90-es évek akciófilmjeinek sztárja nemcsak a testépítés iránt érez szenvedélyt, hanem a szabadidejében előszeretettel fest. Stallone-nak már több kiállítása is volt a tengerentúlon, azonban ez a műalkotás még nem látott napvilágot, hiszen kifejezetten Andy számára készítette. Vajna Tímea Instagram-oldalán meg is mutatta a Rambo film ihlette festményt, amin a címszereplő van kihagyhatatlan géppuskájával. Ezt a festményt szeretné egy műkedvelő filmrajongónak eladni.

Stallone festette, amikor Andyvel a Rambo-t forgatták. Természetesen alá is írta. Kérlek, ha érdekel, akkor privátban üzenj nekem

– írta a huszonnégy óráig látható Instagram-történetében Vajna Tímea, aki természetesen a kép pontos értékét nem árulta el.

Sylvester Stallone festményét árulja Andy Vajna özvegye

(Fotó: Instagram/ Vajna Timi)

Külföldi oldalak szerint egymilliót is érhet egy ilyen kép

Bár sokan gondolhatják, hogy igazán drága alkotások csak a régi festmények lehetnek, pedig gyakran a kortárs művészet is igen nagy népszerűségnek örvend. Úgy tűnik, a 78 éves színész alkotásai is jó árban mozognak a The Art Newspaper szerint. Egy korábbi aukción Stallone képei is kalapács alá kerültek és az ott megállapított értéke bizony meglepően borsos volt. A festményeket nagyjából 3500 dollárra, azaz 1 313 200 forintra becsülték, de egy szakértő szerint a régebbi képei még a 10 ezer dolláros, azaz a közel 4 millió forintos értéket is elérhetik. Így a Timi által árult darab is a több tízezer dolláros értéket is elérheti.