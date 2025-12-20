Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Nagy a baj: kórházba került Voith Ági

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 09:39
Voith Ági súlyos betegség miatt került kórházba.
Aggasztó hírek érkeztek Voith Ágiról. A Jászai Mari-díjas színésznő a hírek szerint súlyos betegséggel került kórházba, amit nemrég ő maga is megerősített. Szerencsére, a művésznő - akit tüdőgyulladás miatt kezelnek -, a helyzet dacára már jól van, és nagy erőkkel készül a karácsonyra a családjával.

Kórházba került Voith Ági / Fotó: Máté Krisztián / hot magazin

Így van most Voith Ági

Ádám fiamnál lesz a karácsonyi összejövetel, addigra én is kimászom a kórházból, mert most sajnos itt vagyok, elért egy tüdőgyulladás. Szerencsére már kifelé megyek belőle, nemsokára haza is engednek

- árulta el egy hazai lapnak a színésznő, aki ma már csak ritkán vállal fellépést: mint mondta, inkább élvezi az életet a párjával Nagykovácsiban.

 

