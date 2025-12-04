Csak a Borsnak beszélt kisbabája elvesztéséről Vasvári Vivien: „Három sötét napon át gyászoltam!”

Az egykori magyar bajnok atléta néhány nappal ezelőtt egy sejtelmes, aggodalmat keltő képet posztolt Instagram-sztorijába. A fekete hátterű képen egy gyertya és egy angyal emoji volt látható. Vasvári Vivien Instagram követői fejtegették, mi állhat a kép mögött, imádkoztak, hogy a modell gyermekei jól legyenek.

Vasvári Vivien várandós volt, de elveszítette babáját, gyászol a modell (Fotó: Máté Krisztián)

Vasvári Vivien gyereke elvesztésével erőt adna másoknak

A család életét most egy szomorú hír árnyékolta be. A sztáranyuka a Borsnak elárulta, hogy sajnos igaz a hír: valóban elveszítette kisbabáját.

Vasvári Vivien gyászolt, és úgy gondolja, hogyha a baba távozik az okkal történik, ezt próbálja szem előtt tartani a nehéz időkben:

Gyászoltam három napig. Három nagyon nehéz, sötét napig. De a negyedik napon… Feltámadtam. Új erőt kaptam, mintha megfogtak volna láthatatlan kezek és azt mondták volna: menj tovább, mert vár még rád valami szép. És én mentem. Újra és újra.

A híresség reméli, hogy ezeknek a tapasztalatoknak és gondolatoknak a megosztásával más nőknek is segítséget tud nyújtani és vigaszra lelnek, mikor úgy érzik sosem épülnek fel.