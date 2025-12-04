Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Csak a Borsnak beszélt kisbabája elvesztéséről Vasvári Vivien: „Három sötét napon át gyászoltam!"

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 20:26 / FRISSÍTÉS: 2025. december 04. 20:46
Aggodalomra okot adó Instagram történetet tett közzé a modell, amely egyből találgatásra késztette követőit. Vasvári Vivien családját érte egy szörnyű tragédia. Csak a Borsnak mesélte el, mi történt.
Az egykori magyar bajnok atléta néhány nappal ezelőtt egy sejtelmes, aggodalmat keltő képet posztolt Instagram-sztorijába. A fekete hátterű képen egy gyertya és egy angyal emoji volt látható. Vasvári Vivien Instagram követői fejtegették, mi állhat a kép mögött, imádkoztak, hogy a modell gyermekei jól legyenek.

Vasvári Vivien elvetélt, neheze dolgozza fel a traumát
Vasvári Vivien várandós volt, de elveszítette babáját, gyászol a modell (Fotó: Máté Krisztián)

Vasvári Vivien gyereke elvesztésével erőt adna másoknak 

A család életét most egy szomorú hír árnyékolta be. A sztáranyuka a Borsnak elárulta, hogy sajnos igaz a hír: valóban elveszítette kisbabáját.

Vasvári Vivien gyászolt, és úgy gondolja, hogyha a baba távozik az okkal történik, ezt próbálja szem előtt tartani a nehéz időkben: 

Gyászoltam három napig. Három nagyon nehéz, sötét napig. De a negyedik napon… Feltámadtam. Új erőt kaptam, mintha megfogtak volna láthatatlan kezek és azt mondták volna: menj tovább, mert vár még rád valami szép. És én mentem. Újra és újra. 

A híresség reméli, hogy ezeknek a tapasztalatoknak és gondolatoknak a megosztásával más nőknek is segítséget tud nyújtani és vigaszra lelnek, mikor úgy érzik sosem épülnek fel.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
