Tuvic Aleksandra anyaként nem megy többé szexi fotózásra: "Már nem fér bele!"

Tuvic Aleksandra az elmúlt időszakban gyökeresen új élethelyzetbe került. Nemrég megszületett az első gyermeke, az anyaság pedig nemcsak a mindennapjait, hanem a gondolkodását is átalakította.

Tuvic Aleksandra terhessége teljesen megváltoztatta a celebet (Fotó: facebook)

Tuvic Aleksandra gyereke most a legfontosabb

A szőkeség Kőgazdag Szandiként került be a köztudatba, és a TV2 műsora óta az élete gyökeresen megváltozott. Azóta már meg is született első gyermeke, boldogan vetette bele magát az anyaságba.

Nagyon jó természetű baba. Nagyon sokat nevet, szinte egész nap mosolyog. Nyilván egy embernek sokkal könnyebb úgy szülővé válni, hogyha sok pozitívat kap a gyermekétől. Sokkal több stressz, ha nem alszik a baba. Adott esetben magát okolja a szülő, amikor nem tudja megnyugtatni, szóval összességében, úgy sokkal nehezebb, de nekünk hatalmas szerencsénk van

– nyilatkozta korábban a Ripostnak.

Tuvic Aleksandra Instagram oldaláról minden fotó eltűnt, azonnal beindultak a találgatások (Fotó: Origo)

Hova tűnt Szandi?

Az influenszer anyuka rengeteg követővel rendelkezik, akik azonnal kiszúrták, hogy talán valami nincs rendben a sztárral. Nem véletlenül, ugyanis Aleksandra egyik pillanatról a másikra az összes eddigi posztját törölte Instagram felületéről, és azonnal beindultak a találgatások, vajon mi történhetett. A Kőgazdag fiatalok korábbi sztárja őszintén válaszolt lapunknak, elmesélte, mi áll a döntésének hátterében.

Tuciv aleksandra családja is nagyon örült a picinek (Fotó: TV2)

Kőgazdag Szandi elmesélte, hogy nem volt szó hosszú vívódásról vagy drámáról. Jött benne egy belső felismerés és szinte azonnal letörölt mindent.

Újratervezem a közösségi média felületeimet, mert tisztulok. Nem a régi képeimmel szeretnék már szerepelni és úgy döntöttem, minden megy a kukába. De végül az is lehet, hogy nem fogok posztolni egyáltalán

– nyilatkozta lapunknak a drasztikus húzása kapcsán.

Új év, új én?

Szandi elmesélte, hogy a szülőség egészen másfelé terelte a figyelmét, és ez a közösségi médiában is teljesen új „arcot” követel. Ez nem egy teljes irányváltás, sokkal inkább egy tudatos újrarendezés.

Úgy voltam vele, hogy már anyuka vagyok és más dolgokat szeretnék előtérbe helyezni. Nem a bikinis képeimmel szeretnék fent lenni. Nem akarok egy száznyolcvan fokos fordulatot, nem leszek más, mint amilyen vagyok, amilyennek megismertek. De egy dolog biztos. Nem helyénvaló szexi képeken mutogatni magam anyaként

– mesélte.