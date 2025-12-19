Tuvic Aleksandra anyaként nem megy többé szexi fotózásra: "Már nem fér bele!"

Tuvic Aleksandra az elmúlt időszakban gyökeresen új élethelyzetbe került. Nemrég megszületett az első gyermeke, az anyaság pedig nemcsak a mindennapjait, hanem a gondolkodását is átalakította.
A szőkeség Kőgazdag Szandiként került be a köztudatba, és a TV2 műsora óta az élete gyökeresen megváltozott. Azóta már meg is született első gyermeke, boldogan vetette bele magát az anyaságba.
Nagyon jó természetű baba. Nagyon sokat nevet, szinte egész nap mosolyog. Nyilván egy embernek sokkal könnyebb úgy szülővé válni, hogyha sok pozitívat kap a gyermekétől.
Sokkal több stressz, ha nem alszik a baba. Adott esetben magát okolja a szülő, amikor nem tudja megnyugtatni, szóval összességében, úgy sokkal nehezebb, de nekünk hatalmas szerencsénk van
– nyilatkozta korábban a Ripostnak.
Az influenszer anyuka rengeteg követővel rendelkezik, akik azonnal kiszúrták, hogy talán valami nincs rendben a sztárral. Nem véletlenül, ugyanis Aleksandra egyik pillanatról a másikra az összes eddigi posztját törölte Instagram felületéről, és azonnal beindultak a találgatások, vajon mi történhetett. A Kőgazdag fiatalok korábbi sztárja őszintén válaszolt lapunknak, elmesélte, mi áll a döntésének hátterében.
Kőgazdag Szandi elmesélte, hogy nem volt szó hosszú vívódásról vagy drámáról. Jött benne egy belső felismerés és szinte azonnal letörölt mindent.
Újratervezem a közösségi média felületeimet, mert tisztulok. Nem a régi képeimmel szeretnék már szerepelni és úgy döntöttem, minden megy a kukába. De végül az is lehet, hogy nem fogok posztolni egyáltalán
– nyilatkozta lapunknak a drasztikus húzása kapcsán.
Szandi elmesélte, hogy a szülőség egészen másfelé terelte a figyelmét, és ez a közösségi médiában is teljesen új „arcot” követel. Ez nem egy teljes irányváltás, sokkal inkább egy tudatos újrarendezés.
Úgy voltam vele, hogy már anyuka vagyok és más dolgokat szeretnék előtérbe helyezni. Nem a bikinis képeimmel szeretnék fent lenni. Nem akarok egy száznyolcvan fokos fordulatot, nem leszek más, mint amilyen vagyok, amilyennek megismertek. De egy dolog biztos. Nem helyénvaló szexi képeken mutogatni magam anyaként
– mesélte.
Bár Aleksandra imádja az anyaságot, ami jelenleg a legnagyobb boldogság, de azt is világossá tette, hogy nem szeretne egyik végletből a másikba átesni.
„Nem leszek innentől kezdve ősanya, és nem fogom elárasztani babás posztokkal az oldalamat” – vallotta.
Számára fontos, hogy az új élethelyzetben is önazonos maradjon, és ne mások elvárásai formálják. Nem a lehetséges támadások vagy kommentek miatt hozta meg ezt a döntést.
Nem foglalkozom másokkal, sosem tettem. Nem érdekel mások véleménye, ezt is teljes mértékben csak és kizárólag magam miatt tettem
–zárta gondolatait Szandi.
A Kőgazdag fiatalok egykori sztárja ezzel egyértelművé tette, az Instagram fotók törlése nem botrány, vagy figyelemfelhívás, és legkevésbé sem menekülés, hanem egy belső döntés, amelyet az anyaság hozott magával, amely egy új, tudatosabb korszak kezdetét jelzi az életében.
