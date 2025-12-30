Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
"SOS" - Tornóczky Anita sürgős segítséget kér

segítség
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 15:20
Tornóczky Anitakutya
A kutyakiképző aggódik. Tornóczky Anita Instagramon kér segítséget.
Bors
A szerző cikkei

Tornóczky Anita Instagram-oldalán tudatta, hogy egy talált kiskutyának segítségre lenne szüksége. Reméli, hogy megesik a négylábún egy kedves követőjének a szíve!

Tornóczky Anita akit lehet, a szárnyai alá vesz
Tornóczky Anita akit lehet, a szárnyai alá vesz
Fotó: Medaworks/Szabolcs László

Utcán tegnap összeszedett kisfiú sos befogadót keres, mert ahol van, bántja a család kutyája. Kb. 3 hónapos. Mindenkivel kompatibilis, cica, kutya. Nagyon megadó, kedves.

- írta posztjában az egykori műsorvezető.

Tornóczky Anita mindig segít

Augusztusban is eljutott hozzá egy bajbajutott négylábú híre, akkor ideiglenes vagy végleges gazdi szerepére keresett embereket, melyről itt írtunk. Posztjaiból kitűnik, hogy nem szeretné, ha bárki bajba jutna, így ahol csak tud, segít. Éppen ezért az már nem is volt meglepő, amikor kiderült, hogy számos foglalkozáson vett részt gyermekével, akiért mindent megtesz, hogy fejlessze mozgását.

Friss posztja, benne elérhetőséggel, itt tekinthető meg:

 

