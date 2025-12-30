"SOS" - Tornóczky Anita sürgős segítséget kér

Tornóczky Anita Instagram-oldalán tudatta, hogy egy talált kiskutyának segítségre lenne szüksége. Reméli, hogy megesik a négylábún egy kedves követőjének a szíve!

Tornóczky Anita akit lehet, a szárnyai alá vesz

Fotó: Medaworks/Szabolcs László

Utcán tegnap összeszedett kisfiú sos befogadót keres, mert ahol van, bántja a család kutyája. Kb. 3 hónapos. Mindenkivel kompatibilis, cica, kutya. Nagyon megadó, kedves.

- írta posztjában az egykori műsorvezető.

Tornóczky Anita mindig segít

Augusztusban is eljutott hozzá egy bajbajutott négylábú híre, akkor ideiglenes vagy végleges gazdi szerepére keresett embereket, melyről itt írtunk. Posztjaiból kitűnik, hogy nem szeretné, ha bárki bajba jutna, így ahol csak tud, segít. Éppen ezért az már nem is volt meglepő, amikor kiderült, hogy számos foglalkozáson vett részt gyermekével, akiért mindent megtesz, hogy fejlessze mozgását.

Friss posztja, benne elérhetőséggel, itt tekinthető meg: