Teljes döbbenet: Schobert Norbert minden elvét feladta, hízókúrába kezdett

Schobert Norbert élete gyakorlatilag nyitott könyv, hiszen évtizedek óta mást sem csinál, mint segít a túlsúlyosoknak megszabadulni plusz kilóiktól. Kisfiúként ő maga is nagyon kövér volt, mígnem egy testnevelő tanárától nem kapott egy tápérték táblázatot, amelynek figyelembevételével el tudott indulni a gyógyulás útján. Akkoriban fél év alatt fogyott le 40 kilót, saját diétás menüt alkotott és úton-útfélen azt hangoztatja, hogy a szénhidrát az maga a megtestesült ördög. Éppen ezért alaposan meglepte követőit, amikor legújabb bejegyzésében közölte: felhagy az edzéssel és szakít minden eddigi elvével.

Schobert Norbert hízókúrába kezdett: a kísérletet figyelemfelhívásnak szánja (Fotó: Végh István)

Schobert Norbert: „Van újra úszógumim és csimpánz csöcsöm”

Az ország fitneszguruja legfrissebb posztjában döbbenetes kísérletre szánta rá magát.

Szakítok minden olyan elmélettel, amit ‘85 óta tartok. Nem fogok edzeni 2-3 napot és csak azt fogom enni, amit előtte ettem kövér kisfiúként. Kíváncsi vagyok, hogy mennyit fogok elkölteni és mennyi a szénhidrát bevitelem. A súlyom most 68,3, minden este jelentkezni fogok videóval.

Norbi ezek után részletesen bemutatta, hogy miket fogyasztott aznap: céklalével indította a reggelt, majd ebédre megrendelt egy hamburger menüt, cukros üdítővel és sült krumplival, amelynek láttán vélhetően azért sokan elszégyellték magukat, ez ugyanis rengeteg embernél tényleg a mindennapos ebéd része, méghozzá rendszeresen. A dolog pikantériája, hogy Norbi nagy hévvel esett neki a saját maga által oly sokat szidott hamburgernek, amelynek végül csak a felét bírta megenni, mint mondja: „ennyit bírt befogadni a testem”. Becsületére legyen mondva, a szénhidrátbevitel számításánál csak az elfogyasztott mennyiséget számolta fel.

Következő lépésként az uzsonna és a vacsoramenü következett, ebben helyet kapott két sör, egy hosszú rúd Pringles chips és két Magnum jégkrém is, szigorúan a kanapén ülve fogyasztva. Ha az ember azt gondolná, hogy Schobert Norbi nem tud újat mutatni, akkor téved: biztos, hogy soha nem fogja feladni, hogy felhívja az emberek figyelmét az elhízás súlyos egészségügyi problémájára, ezzel a kísérlettel pedig tényleg 19-re húzott lapot. Videóin érződik az az irónia, amellyel már tényleg a vészharangot kongatja, mindamellett, hogy rajongói már a második napon aggóni kezdtek érte, hiszen ennyi idő alatt is látszódni kezdtek rajta az egészségtelen életmód okozta tünetek. Az első nap után 1,7 kilót hízott, nem aludt jól, de akkor még azt mondta, ad még egy napot a testének. Másnapra még egy kiló felkúszott, ekkor már úgy nyilatkozott: esik a tesztoszteron szintje, rosszkedvű és depis.

Már lepuhultam. Van újra úszógumim meg csimpánz csöcsöm.

- vágta oda, majd a nap végén elárulta, hogy másnapra eltüntet mindent. Hogy mi lesz ennek a vége, az hamarosan kiderül.