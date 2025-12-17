„Számunkra a karácsony nem az ajándékozásról szól” - Rékasi Károly és Pikali Gerda így készül az ünnepekre

Minden családban más forgatókönyv szerint zajlik a karácsony: van, ahol már napokkal szenteste előtt elkezdődik a faállítás és -díszítés, máshol a sütemények és a menü előkészítése tölti ki a napokat. A lényeg azonban mindenhol ugyanaz: együtt lenni a szeretteinkkel, nevetni, emlékeket gyűjteni, és élvezni a meghitt pillanatokat. Karácsony közeledtével Rékasi Károly és Pikali Gerda otthona is megtelik melegséggel, kacagással és a csillogó díszek látványával, amely különleges hangulatot kölcsönöz az ünnepnek.

Rékasi Károly és Pikali Gerda egymásra fókuszálnak ünnepekkor – Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Ez tartja össze őket: Rékasi Károly és Pikali Gerda kapcsolata karácsony idején

Rékasi Károly és Pikali Gerda számára a karácsony az együttlétről, a szeretetről és a családi hagyományok továbbadásáról szól.

A pár csak decemberben kezdi a készülődést, és különleges szilveszteri hagyományuk is van.

Rékasi Károly egyik legszebb karácsonyi emléke a lányához, Gigihez kötődik.

Pikali Gerda fontosnak tartja, hogy gyermekeiknek is továbbadja a saját gyerekkorából hozott karácsonyi varázst.

Gerdával abban hiszünk, hogy a mi felelősségünk, hogyan adjuk át magunkat a karácsonyi hangulatnak, mert igenis vágyunk rá, hogy teljesen meg tudjuk élni a pillanatot együtt. Számunkra a karácsony nem az ajándékozásról szól, hanem az együttlétről; az együttlét pedig azt jelenti, hogy legyen időnk beszélgetni, egy hullámhosszon legyünk, egy gondolatunk legyen, egyfelé tartsunk. Ebben benne lehet az is, hogy közösen főzőcskézünk a konyhában, legyen az egy édesség vagy egy vacsora, amire készülünk. Ilyenkor igyekszünk nem kapkodni, egy picit elcsendesülni, nincs telefon, hanem csak egymásra figyelés

– kezdte a hot! magazinnak Károly.

Csak decemberben díszítenek - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Rékasi Károly felesége elárulta, hogyan élik meg az ünnepeket

Gerda szerint ebben az időszakban az a legfontosabb, hogy ne a megfelelésre koncentráljunk, hanem arra, hogy igazán átéljük a karácsony hangulatát.

„Egész évben a munkánknak élünk, de úgy döntöttünk, hogy ilyenkor ez a pillanat csak rólunk szól és a családról – magyarázta Rékasi Károly felesége. – Az ünnepi érzés megteremtésében nagy szerepe van az otthon feldíszítésének. Hogy más legyen a hangulata, mint az év egyéb időszakában. De csak az ünnep havában kerülnek föl a házra a fényfüzérek, mert számunkra csak decemberben kezdődik igazán a készülődés ideje. Idén szerencsére karácsonykor nem játszom, de utána, a két ünnep között és szilveszterkor is dupla előadásom van a József Attila Színházban. Kedves hagyományunk szilveszterkor, hogy az előadás után mindig felmegyünk a Gellérthegyre, és ott ünnepeljük az újévet, miközben gyönyörködünk a tűzijátékokban.”