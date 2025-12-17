„Számunkra a karácsony nem az ajándékozásról szól” - Rékasi Károly és Pikali Gerda így készül az ünnepekre

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 09:15
A karácsony közeledtével a házaspár elmesélte, hogyan próbálják megőrizni az ünnep igazi varázsát a rohanó hétköznapok és a rengeteg munka mellett. Rékasi Károly és Pikali Gerda számára a szeretet, az együttlét és a régi családi hagyományok továbbadása teremti meg azt a meghitt ünnepi világot, amelyet a gyermekeiknek is szeretnének átadni.
Minden családban más forgatókönyv szerint zajlik a karácsony: van, ahol már napokkal szenteste előtt elkezdődik a faállítás és -díszítés, máshol a sütemények és a menü előkészítése tölti ki a napokat. A lényeg azonban mindenhol ugyanaz: együtt lenni a szeretteinkkel, nevetni, emlékeket gyűjteni, és élvezni a meghitt pillanatokat. Karácsony közeledtével Rékasi Károly és Pikali Gerda otthona is megtelik melegséggel, kacagással és a csillogó díszek látványával, amely különleges hangulatot kölcsönöz az ünnepnek.

hot! magazin címlap hétfői feltöltések Rékasi Károly és Pikali Gerda, Köllő, Orosz, Vasvári, Kucsera
Rékasi Károly és Pikali Gerda egymásra fókuszálnak ünnepekkor – Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Ez tartja össze őket: Rékasi Károly és Pikali Gerda kapcsolata karácsony idején

  • Rékasi Károly és Pikali Gerda számára a karácsony az együttlétről, a szeretetről és a családi hagyományok továbbadásáról szól.
  • A pár csak decemberben kezdi a készülődést, és különleges szilveszteri hagyományuk is van.
  • Rékasi Károly egyik legszebb karácsonyi emléke a lányához, Gigihez kötődik.
  • Pikali Gerda fontosnak tartja, hogy gyermekeiknek is továbbadja a saját gyerekkorából hozott karácsonyi varázst.

Gerdával abban hiszünk, hogy a mi felelősségünk, hogyan adjuk át magunkat a karácsonyi hangulatnak, mert igenis vágyunk rá, hogy teljesen meg tudjuk élni a pillanatot együtt. Számunkra a karácsony nem az ajándékozásról szól, hanem az együttlétről; az együttlét pedig azt jelenti, hogy legyen időnk beszélgetni, egy hullámhosszon legyünk, egy gondolatunk legyen, egyfelé tartsunk. Ebben benne lehet az is, hogy közösen főzőcskézünk a konyhában, legyen az egy édesség vagy egy vacsora, amire készülünk. Ilyenkor igyekszünk nem kapkodni, egy picit elcsendesülni, nincs telefon, hanem csak egymásra figyelés

– kezdte a hot! magazinnak Károly.

hot! magazin címlap hétfői feltöltések Rékasi, Pikali, Köllő, Orosz, Vasvári, Kucsera
Csak decemberben díszítenek - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Rékasi Károly felesége elárulta, hogyan élik meg az ünnepeket

Gerda szerint ebben az időszakban az a legfontosabb, hogy ne a megfelelésre koncentráljunk, hanem arra, hogy igazán átéljük a karácsony hangulatát.

„Egész évben a munkánknak élünk, de úgy döntöttünk, hogy ilyenkor ez a pillanat csak rólunk szól és a családról – magyarázta Rékasi Károly felesége. – Az ünnepi érzés megteremtésében nagy szerepe van az otthon feldíszítésének. Hogy más legyen a hangulata, mint az év egyéb időszakában. De csak az ünnep havában kerülnek föl a házra a fényfüzérek, mert számunkra csak decemberben kezdődik igazán a készülődés ideje. Idén szerencsére karácsonykor nem játszom, de utána, a két ünnep között és szilveszterkor is dupla előadásom van a József Attila Színházban. Kedves hagyományunk szilveszterkor, hogy az előadás után mindig felmegyünk a Gellérthegyre, és ott ünnepeljük az újévet, miközben gyönyörködünk a tűzijátékokban.”

hot! magazin címlap hétfői feltöltések Rékasi, Pikali, Köllő, Orosz, Vasvári, Kucsera
Rengeteg csodás emlékük van karácsonyról – Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Megható karácsonyi pillanatok: Rékasi Károly lánya szenteste tette meg első lépéseit

Rékasi Károlynak és Pikali Gerdának rengeteg meghitt és felejthetetlen emléke kötődik ehhez a gyönyörű ünnephez, amelyek közül sokat ma is mosolyogva idéznek fel. A színész egyik legkedvesebb karácsonyi élménye Rékasi Károly lánya, Gigi kapcsán történt.

„A lányom 11 hónapos volt szenteste, és azt gondoltam, hogy majd szépen feldíszítem a karácsonyfát, amíg alszik. Picike színészlakásban laktam, ahol nem volt külön hálószoba, csak annak az egyetlen szobának az egyik sarka szolgált annak. Gigi tökéletesen sejtette – hiszen a csajok mindig mindent tudnak –, hogy ha elalszik, kimarad valamiből, ezért egyszerűen kihagyta a délutáni alvását. Könyökölt a kis járókája szélén, és onnan figyelte, hogy mit csinál az apukája” – mesélte az édesapa. 

Egyetlen asztalunk volt, ami íróasztal, étkezőasztal és minden más szerepét is betöltötte, onnan szedtem le a díszeket, a szaloncukrokat, és szépen lassan elkészült a karácsonyfa. Amikor kigyúltak a fények, kivettem a picit a járókából; akkor még mászós volt, kapaszkodva tudott csak menni. Miután végignézte az egész készülődést, odakúszott az asztalhoz, felkapaszkodott, megfogott egy szaloncukrot, és azt fogva, abba erősen kapaszkodva végigment a szobán szenteste napján, életében először. Káprázatos volt, tényleg gyönyörűséges!

hot! magazin címlap hétfői feltöltések Rékasi, Pikali, Köllő, Orosz, Vasvári, Kucsera
Társasjátékozni szoktak a családjukkal - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Pikali Gerda gyermekei is továbbviszik a karácsony varázsát

Pikali Gerda számára mindig fontos volt, hogy a gyerekkorából hozott karácsonyi varázst továbbadja a saját gyerekeinek is. Úgy érzi, ezek azok a pillanatok, amelyekből valódi ünnepi emlék lesz, és amelyeket ők is ugyanígy visznek majd tovább.

„Gyerekkorunkban mindig együtt díszítettük fel a fát. Kevés díszünk volt, sokat magunk készítettünk, és bár ezek néha nem sikerültek tökéletesre, mégis azok az illatok, a fenyő, a fahéj meg az egész ünnepi levegő együtt adták meg a karácsony varázsát. Ugyanezt az érzést vittük tovább a saját gyerekeinkhez is: soha nem felejtem el azt a pillanatot, amikor először meglátták a fát, külön-külön, nagy szemekkel rácsodálkozva, mintha egy egész világ nyílt volna ki előttük, és ezt a pillanatot mindkettejüknél megőriztem magamban – idézte fel az édesanya. – Aztán voltak nagy röhögések is, például amikor Károlyt egy hatalmas tévével próbáltam meglepni egy lómintás csomagolópapírba rejtve, de ő ezt egyszerűen nem vette észre. A mai napig nem értjük, hogyan nem szúrta ki, de nagyon jót nevettünk rajta. Minden évben, amikor együtt van a család karácsonykor, előkerülnek a régi sztorik, mesélünk, nosztalgiázunk, és mindig társasjátékozunk is. Ezek a közös pillanatok, a meghittség és a nevetések együtt adják meg nekünk a karácsony igazi csodáját.”

hot! magazin címlap hétfői feltöltések Rékasi, Pikali, Köllő, Orosz, Vasvári, Kucsera
A legfrissebb hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket olvashat - Fotó: archív / hot! magazin

 

