Mesterséges intelligencia írta Pintér Tenya új darabját

A Nemzeti Lovas Színház kincsem parki központja mindig is a különleges élmények otthona volt, ahol az ember és a ló kapcsolata különleges hangsúlyt kap. Most azonban egy olyan produkció érkezik, amely nem csupán látványával, hanem keletkezésének módjával is új mérföldkövet jelent a színházi világban. Lapunknak Pintér Tenya mesélt az elmúlt évek egyik legnagyobb dobásáról.
A Pintér Tenya Lovas Színház legújabb vállalkozása, Az Unikornis legendája című fantasy musical, több szempontból is figyelemre méltó. A darab ugyanis részben mesterséges intelligencia közreműködésével született, ami Magyarországon, sőt nemzetközi viszonylatban is ritkaságnak számít. A produkció december 6-án debütál a Nemzeti Lovas Színház Kincsem park-i új épületében, ahol a közönség ismét lóháton érkező élményre számíthat.
A musical létrehozásában Hábencius György és a mesterséges intelligencia dolgozott együtt, így formálva meg azt a különleges történetet, amely a hit, a tisztaság és a csodák világába kalauzolja a nézőket. A cselekmény középpontjában az unikornis áll, mint a remény és az igazság időtlen jelképe, amely túlmutat a földi határokon és az emberi lélek erejét szimbolizálja.
Pintér Tibor, a társulat vezetője a Borsnak mesélt az újszerű alkotói folyamatról:
Igazán nagy durranás ez, egy ősbemutató, ami nagyon újszerű kezdeményezés. Mindig extra dolgokat próbálunk csinálni, és most az AI segített megírni a darabot György mellett. Úgy gondolom, nagyon eredményes munkát végeztek, és remekül kiegészítették egymást.
A Nemzeti Lovas Színház színészei ezúttal is látványos, lovas elemekkel tarkított produkcióban lépnek színpadra, amelyet Pintér Tibor szerint eddig nem látott vizuális gazdagság jellemez:
Mi vagyunk az elsők, akik bevállaltuk, hogy AI-jal írjunk musicalt. Csodálatos, mire képes a gép és az ember együtt. Őrült látvánnyal és varázslattal várunk mindenkit.
A darab erős üzenetet hordoz: óvjuk meg a Föld értékeit, vigyük tovább azokat a csodákat, amelyek bolygónkban és bennünk élnek – hiszen mindez elpusztíthatatlan, akárcsak az ember és a ló örök szövetsége.
Az Unikornis Legendája így nem csupán színházi élmény, hanem egy új alkotói korszak jelképe is, ahol ember és mesterséges intelligencia közösen teremtenek maradandót.
