Nagy Feró megkapta a Jézuskától, amire vágyott

Csak a jó ég tudja, hány karácsonyfa alatt pompázott idén Orbán Viktor-firkás pulcsi vagy póló. De abban biztosak lehetünk, hogy a patrióta érzületű milliók közül nagyon sokan vágytak arra, hogy kapjanak ajándékba egyet a hatalmas divattrendet teremtő rajzos cuccból. Köztük volt Nagy Feró is, aki az elmúlt napokban többször is posztolt olyan videót, melyben egy ilyen relikviában feszített büszkén. Merthogy a Jézuska meghallotta a Beatrice frontemberének titkos kívánságát.

Nagy Feró vágyott egy Orbán-firkás pulcsira és meg is kapta (Fotó: Polyák Attila)

Nagy Feró: ”Egy pulcsi és a póló is került a karácsonyfa alá”

A Bors elérte Nagy Ferót, aki büszkén mesélt ajándékairól, vagyis az Orbán-firkás pulcsiról és pólóról, melyek mostantól gyakran egészítik ki a rocker szettjét.

„Megmondom őszintén, gyakorlatilag attól a perctől kezdve vágytam a magyar miniszterelnök firkájával ékesített cuccokra, amióta Orbán Viktor engedélyt adott annak szabad felhasználására.

„Bevallom, szerintem az elsők között voltam, aki nekilátott a rendelésnek, különösen, miután megtudtam, hogy a pulcsik és a pólók teljes bevételét jótékonysági célra fordítják. Be is tettem a kosárba, de a családom több tagja is arra kért, hogy legyek egy kis türelemmel. Hallgattam rájuk, mert sejtettem, hogy a Jézuska keze lehet a dologban és igazam is lett, hiszen szenteste egy pulcsi és egy póló került a karácsonyfa alá. Mindkettőt azonnal fel is vettem, így töltöttem és töltöm a karácsonyi időszakot” – kezdte lapunknak az Orbán-firkás pulcsi és póló büszke tulajdonosa.

Nagy Feró karácsony óta több videóban is megmutatta a Orbán firkás pulcsiját (Fotó: Facebook)

„Ez a tudás ott, az ő fejében van a legjobb helyen”

Nagy Feró azóta sokszor próbálta megfejteni az Orbán-firka titkát, de egyelőre nem áll túl jól a megoldóképlettel.

„Tüzetesen átvizsgáltam már Orbán Viktor firkáját, de ahogy másnak sem, nekem sem sikerült megfejtenem az üzenetét.

„Ugyanakkor jól is van ez így. Nekem és szerintem sokunknak bőven elég, ha tudjuk, Magyarország miniszterelnöke pontosan tudja, hogy melyik ábra mit jelent. Ez a tudás ott, az ő fejében van a legjobb helyen. Persze még most is szemezek néhány pulcsival és pólóval a dpkshop oldalán, hiszen a többi ruhadarabra nyomtatott képnek is komoly üzenete és mondanivalója van, melyek mindegyikével mélyen egyet tudok érteni. Szerintem az ünnepek után veszek is párat, hogy teljes legyen a gyűjteményem” – tette hozzá a Betarcie frontembere.