Nem hiszed el, mi volt Muri Enikő legnagyobb karácsonyi ajándéka: „Mindent szépen leegyeztettem a Jézuskával”

Muri Enikő énekesnő az év egyik legfárasztóbb időszaka után most tudatosan készül arra, hogy végre kicsit kiszakadjon a mindennapi rohanásból, és az ünnepek alatt a családjára, a lelassulásra és azokra az apró pillanatokra figyeljen, amik igazán fontosak.

Muri Enikő folyamatos kapcsolatban volt a Jézuskával, minden ajándék megérkezett (Fotó: Bors)

Muri Enikő családja együtt ünnepel

Muri Enikő számára a karácsony előtti napok mindig sűrűek, tele intézni valókkal és feszültséggel, de ilyenkor már egyetlen dolog lebeg a szeme előtt.

„Az utolsó simításokat végzem az elintéznivalókkal, mindent szépen leegyeztettem a Jézuskával, így szerencsére minden megérkezett időben. Most már tényleg csak arra várok, hogy a családdal legyünk, hogy kiszakadjak a budapesti őrületből” – mondta az énekesnő. Számára ez az időszak nemcsak pihenést jelent, hanem érzelmi feltöltődést is.

Annyira hiányzik már, hogy együtt tudjunk nevetni, és leüljünk egymás mellé, és megegyük azt a finom vacsorát, amit anyukám készít. Szentestét hármasban ünneplem a szüleimmel, másnap pedig a nagycsaláddal találkozunk. Szeretem a szűk körű ünneplést, de a nagy családi hangulatot talán még jobban, amikor mindenki együtt van. Ez az a nyugalom, amire egész évben vágyom, és amit most különösen nagyra értékelek

– vallotta a Sugarloaf énekesnője.

Muri Enikő Madách színház színésznőjeként nagyon kedvelt a rajongók körében (Fotó: Szabolcs László)

Az ünnepi készülődés azonban nem mindig idilli, az ajándékvásárlás idén is komoly kihívást jelentett.

Az ajándékok beszerzése sosem egyszerű. Mindig megfogadom, hogy jövőre nem az utolsó pillanatban intézem, de annyi minden történik év közben, hogy végül mindig marad a rohanás. Ilyenkor nagy a tömeg, hosszúak a sorok, és az év végi fáradtság erre még rátesz egy lapáttal. Annyira várom azt a pár nyugodt napot, hogy néha úgy érzem, sosem érkezik meg. Amikor pedig végre eljön, mindig olyan, mintha túl gyorsan véget érne

– ismerte be a Borsnak Muri Enikő színésznő.

Muri Enikő a szülei kívánságát lesi

Az ünnepek menete számára fontos kapaszkodó, mert ez adja meg azt a biztonságot, amit egész évben keres. Az ajándékozás kapcsán számára nem a mennyiség, hanem a figyelem számít igazán.