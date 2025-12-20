15 kilót hízott a verseny után a Miss World Hungary szépsége

Haszonics Dórát előbb a Miss World Hungaryben, majd a TV2 katonai realityjében, A Kiképzésben láthatták a nézők. Ott, mint írta, nagyon sokat tanulhatott a honvédségről és önmagáról. A határait feszegette, hol kevesebb, hol több sikerrel, de mindig próbált 100 százalékot nyújtani. Az öt hét alatt sok remek embert ismert meg, akik megmutatták, milyen is az igazán erős összetartás és egymás segítése a legnehezebb napokon.

A Miss World Hungary döntőse volt Haszonics Dóra

(Fotó: instagram.com/dorahaszonics1334)

Korábban a Miss World Hungary döntőjében láthatták a modellt a nézők.

Számomra a Miss World már rég nem egy egyszerű szépségverseny. Egy közösség, egy mérföldkő, egy lehetőség arra, hogy fejlődjek. A tábor minden napját élveztem, de a közös élményprogram különleges helyet foglal el a szívemben. Ott tudtunk igazán kapcsolódni a lányokkal, kilépve a próbák, ruhapróbák és hosszú napok ritmusából. A verseny napja pedig… pörgős, izgalmas, mégis gyönyörű. Élveztem minden percét a készülődéstől egészen addig, hogy a fények közé léptem.

Mint írja, azóta lassan két év telt el, és rengeteg új lehetőség érkezett az életébe: „Szerepelhettem A Kiképzés című tévéműsorban, mellette sok forgatáson és modellmunkán vehettem részt. A műsor után viszont felszaladt rám 15 kiló, és nem éreztem jól magam a bőrömben. De tudtam, hogy a változás az én kezemben van. Ha valami nem tetszik, átírhatom. És át is írtam.” A TV2 műsorában meg is sérült, de élvezte a forgatást.

Haszonics Dóra A Kiképzés című TV2-es realityben

(Fotó: TV2)

A Miss Sport 2024-es cím óriási megtiszteltetés volt számára, utána indult el a fitnesz világában. „Ma már ez az egyik legnagyobb szenvedélyem. Több bikini fitness versenyen álltam színpadra, bajnoki címeket szereztem, és nemrég életem első világbajnokságán a több mint 40 indulóból bekerültem a top 15-be. Ez számomra hatalmas álom volt” – jegyezte meg.

A Magyarország Szépe, Miss World Hungary döntőse továbbtanult

Jelenleg pénzügyi és számviteli ügyintézőnek tanul, rengeteg terve van. „Több képzés, több tudás, és egyre több ember motiválása a tudatos, egészséges élet felé. Hiszek benne, hogy az egészséges életmód nem korlátoz, hanem felszabadít. A balansz pedig valódi kulcsa a boldogságnak.”

Ez az egész út megtanított arra, hogy merjek nagyot álmodni, akkor is, ha mások eleinte nem látják bennem azt, amit én érzek.

Ha a szíved vezet, oda fogsz érni. Azt is megtanultam, hogy minden pontosan úgy alakul, ahogy annak lennie kell” – írta a Queens Blogon.