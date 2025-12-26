KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Lékai-Kiss Ramóna igazi konyhatündér volt karácsonykor – Éjjel is főzött, hogy férje kedvében járjon

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 26. 16:00
A karácsonyi készülődés mindenkinek mást jelent – van, aki hónapokkal előre tervez, és van, aki az utolsó pillanatban kap észbe. Lékai-Kiss Ramóna azonban azok közé tartozik, akik szívvel-lélekkel, hosszú előkészületek után teszik az ünnepi ételt az asztalra. Mutatjuk, mi volt a menü!
Ahogy közelednek az ünnepek, minden családban felmerül a kérdés: mikor és hogyan érdemes elkezdeni a karácsonyi készülődést? Vannak, akik már ősszel megírják a bevásárlólistát, mások inkább a spontaneitás hívei – de Lékai-Kiss Ramóna számára a karácsony igazi öröme a főzésben és a családi együttlétben rejlik. Eszerint készült idén is az ünnepre, főként a konyhában.

Lékai-Kiss Ramóna családjában pontos hagyománya van a karácsonyi készülésnek és közös összejöveteleknek.
Lékai-Kiss Ramóna és családja számára fontos a hagyomány karácsonykor, de nem a klasszikus menü kerül az asztalra  (Fotó: Mediaworks Archív)

Lékai-Kiss Ramóna mindig a jól bevált receptekhez nyúl

Lékai-Kiss Ramóna, a népszerű műsorvezető minden évben különleges gonddal készül a karácsonyra. Bár nem viszi túlzásba a menütervezést, hiszen minden évben ugyanazok az ételek kerülnek az asztalra, a finom falatok mögött rengeteg munka és szeretet rejlik. Lékai-Kiss Ramóna fia és férje is jól tudják, hogy az ünnepi ízek nélkül egyszerűen nem teljes a karácsony.

Mindig nagyon készülök a karácsonyra, most is a szokásos menüt készítettem, ami egyébként nem klasszikus, hagyományos karácsonyi étel

 – mesélte a Borsnak Ramóna, aki már napokkal az ünnep előtt nekilátott az előkészületeknek. A család kedvencének számító libamáj terrine-t például öt nappal korábban kezdte el, hiszen annak idő kell, mire igazán összeérnek az ízek. 

Ez a férjem kedvence, és egy évben csak kétszer készül – húsvétkor és karácsonykor. Máté már novemberben elkezdi felkészíteni rá a pociját, és általában 4 kg kalácsot megeszik a májjal

 – árulta el nevetve Lékai-Kiss Ramóna férje kedvencéről. gyorsan hozzátette, hogy nagy sikert aratott a menüsora.

Sűrű időszakon van túl a színésznő, aki több, mint három hónapon keresztül a Sztárban Sztár All Stars zsűrijében is helyet foglalt az ősszel (Fotó: Polyak Attila)

Jöhetnek a marhaságok is

De nemcsak a terrine készült hosszan és került a karácsonyi menübe: a marhanyakból és marhalábszárból főzött húsleves is legalább nyolc órán át rotyogott a tűzhelyen. 

Ez az étel egész éjjel a tűzhelyen volt, sokszor egész éjjel félálomban vagyok és figyelek, hogy tökéletes legyen az íze

 – mesélte Ramóna, aki szerint megéri a fáradság, ha a családja arcán látja az elégedett mosolyt.

A karácsony napján aztán útra keltek, meglátogatták a szülőket, nagyszülőket, és közös emlékek felidézése közben mindenhol megkóstolták a házi finomságokat. Jóllakottan értünk haza, de a legfontosabb, hogy együtt voltunk, és mindenki boldog” – mondta.

Lékai-Kiss Ramóna számára a karácsony nem csak a rohanásról vagy a tökéletes dekorációról szól, hanem arról, hogy szeretettel és odafigyeléssel készülhessen szeretteinek – mert számára ez az ünnep igazi lényege.

 

