Lékai-Kiss Ramóna igazi konyhatündér volt karácsonykor – Éjjel is főzött, hogy férje kedvében járjon

Ahogy közelednek az ünnepek, minden családban felmerül a kérdés: mikor és hogyan érdemes elkezdeni a karácsonyi készülődést? Vannak, akik már ősszel megírják a bevásárlólistát, mások inkább a spontaneitás hívei – de Lékai-Kiss Ramóna számára a karácsony igazi öröme a főzésben és a családi együttlétben rejlik. Eszerint készült idén is az ünnepre, főként a konyhában.
Lékai-Kiss Ramóna, a népszerű műsorvezető minden évben különleges gonddal készül a karácsonyra. Bár nem viszi túlzásba a menütervezést, hiszen minden évben ugyanazok az ételek kerülnek az asztalra, a finom falatok mögött rengeteg munka és szeretet rejlik. Lékai-Kiss Ramóna fia és férje is jól tudják, hogy az ünnepi ízek nélkül egyszerűen nem teljes a karácsony.
Mindig nagyon készülök a karácsonyra, most is a szokásos menüt készítettem, ami egyébként nem klasszikus, hagyományos karácsonyi étel
– mesélte a Borsnak Ramóna, aki már napokkal az ünnep előtt nekilátott az előkészületeknek. A család kedvencének számító libamáj terrine-t például öt nappal korábban kezdte el, hiszen annak idő kell, mire igazán összeérnek az ízek.
Ez a férjem kedvence, és egy évben csak kétszer készül – húsvétkor és karácsonykor. Máté már novemberben elkezdi felkészíteni rá a pociját, és általában 4 kg kalácsot megeszik a májjal
– árulta el nevetve Lékai-Kiss Ramóna férje kedvencéről. gyorsan hozzátette, hogy nagy sikert aratott a menüsora.
De nemcsak a terrine készült hosszan és került a karácsonyi menübe: a marhanyakból és marhalábszárból főzött húsleves is legalább nyolc órán át rotyogott a tűzhelyen.
Ez az étel egész éjjel a tűzhelyen volt, sokszor egész éjjel félálomban vagyok és figyelek, hogy tökéletes legyen az íze
– mesélte Ramóna, aki szerint megéri a fáradság, ha a családja arcán látja az elégedett mosolyt.
A karácsony napján aztán útra keltek, meglátogatták a szülőket, nagyszülőket, és közös emlékek felidézése közben mindenhol megkóstolták a házi finomságokat. „Jóllakottan értünk haza, de a legfontosabb, hogy együtt voltunk, és mindenki boldog” – mondta.
Lékai-Kiss Ramóna számára a karácsony nem csak a rohanásról vagy a tökéletes dekorációról szól, hanem arról, hogy szeretettel és odafigyeléssel készülhessen szeretteinek – mert számára ez az ünnep igazi lényege.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.