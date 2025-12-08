Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
„Mától eggyel több angyal vigyáz ránk az égből” – összetört a gyásztól Kovács Dóra

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 07:44
Szívszorító sorokkal jelentkezett a közösségi oldalán Kovács Dóra, aki elvesztette a rajongásig szeretett nagymamáját.
Az Éjjel-Nappal Budapest című reality egykori sztárja több fekete-fehér fotót is megosztott a szomorú sorokhoz. 

Gyászol Kovács Dóra
Gyászol Kovács Dóra Fotó: freepik.com

Mától eggyel több angyal vigyáz ránk az égből. Drága Mamikám, ez lesz az első Karácsony nélküled. Azt reméltem sosem jön el ez a pillanat, amikor búcsúzni kell. Hálás vagyok, mert nekem volt a világon a legcsodálatosabb Nagymamám! 

– kezdte szívszorító bejegyzését a barna szépség.

Kovács Dóra ezt követen elmondta, hogy amíg csak él vele marad a a nagymamája nevetése, a krumplis pogácsa leves receptje, ami persze sosem lesz olyan, mint ahogy ő készítette. Emellett megígérte, soha nem néz már mással brazil szappanoperát. 

Remélem Te már a Papával vagy, de kérlek ne piszkáld azért mert cigizik, tudom, hogy már nagyon hiányoztatok egymásnak. Nagyon szeretlek én mindig csinos és jó illatú Mamikám

– zárta szívszorító sorait

 

