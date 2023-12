„A férjem úgy szeret, ahogy vagyok!” – Szexi mikuláslánynak öltözött Nyári Darinka

Bomba formában láthatjuk Nyári Darinkát legújabb Instagram bejegyzésében! A színésznő egy vadító Mikuláslány szettet öltött magára, és fantasztikusabban néz ki, mint valaha!

A páros mindig ott áll egymás mellett (Fotó: hot! magazin)

Kiderült a titka

Darinka egy testsúlycsökkentő módszer segítségével érte el az álom testsúlyát, lapunknak pedig kifejtette, úgy érzi, nem csak a plusz kilóktól, hanem a démonjaitól is megszabadult a fogyásának köszönhetően, és külön örül annak, hogy ráadásul önsanyargató koplalásra sem volt szüksége.

Januárban kezdtem bele az életmódváltásba, és májusra sikerült elérnem a kitűzött formámat, tizenkét kilótól szabadultam meg. Az egésznek annyi volt a kulcsa, hogy találtam egy olyan megoldást, ami végig segített kitartani a fogyókúrában.

„Sokszor a stressz miatt adtam fel a diétáimat”

A színésznő is, mint sok más hazai sztár, egy olyan készítményhez folyamodott, ami gyógynövényekből áll és nem csak a fogyást segíti, de a szervezetre is hatással van. Ez a receptúra felpörgeti a szervezet természetes kiválasztó rendszerét és az anyagcserét, de az étvágyat is nagyban enyhíti, így megakadályozva a falási rohamokat. Darinka elmondása szerint ez az egyik legnagyobb segítség számára, mivel minden eddigi próbálkozása a fogyásra azért fulladt kudarcba, mert nem tudott ellenállni az éhségérzetének, de most már vége a sóvárgásnak. A kúra annyira sikeres volt, hogy mára már nem kell azon aggódnia, hogy mit fogyaszt el, csupán a mértékletességre törekszik.

Az elmúlt 10-15 évem arról szólt, hogy le-föl ugráltak rajtam a kilók. Sokszor a stressz miatt adtam fel a diétáimat

– árulta el.

Hatalmas önbizalmat kapott

Bár Darinka számára nem ez volt az első alkalom, hogy egy olyan fotózáson vett részt, ahol dögösebb szetteket viselt, lapunknak elárulta, hogy a mai napig nem könnyű számára lengébb öltözékben a kamerák elé állnia.

Ezekkel a fotózásokkal feszegetem a határaim, de nem tagadom, óriási hatással van az egész közérzetemre a fogyás. Bár még barátkozom a testemmel, sokkal fittebbnek és csinosabbnak érzem magam, mint valaha!

Férje is mindenben támogatja

Darinka férje, Kiss Ernő Zsolt is elképesztően büszke felesége teljesítményére. Végig mellette állt az elhatározása során, bátorította és támogatta őt, még annak ellenére is, hogy már a kúra előtt is gyönyörűnek látta kedvesét.