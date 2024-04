Kis Grófo súlyos döntést hozott apja felnyitott sírja miatt

Kis Grófo a mai napig nem találja a szavakat arra a borzalomra, ami péntek este történt a szolnoki temetőben. Ahogy arról a Bors már szombaton beszámolt, aznap sötétedés után eddig ismeretlen, módfelett aljas elkövetők valamilyen eszközökkel felfeszítették a Bulibáró édesapjának, Nagy Grófonak a sírját, amit megpróbáltak kirabolni. Idősebb Kozák László 2020. decemberében hunyt el, koronavírusban. Az ocsmány bűnesetről a zenész egy családtagjától értesült, azonnal Szolnokra is utazott, hogy a saját szemével lássa, mi történt.

- Óriási fájdalom ért ma engem és családomat! A mai napon családtagom hívott fel telefonon, hogy drága, szeretett édesapám sírját eddig ismeretlen elkövetők megrongálták. A hír hallatán azonnal indultam Szolnokra, ahol megdöbbentő látvány fogadott. Édesapám sírhelyét felfeszítették, vélhetően értéktárgyak után kutatva. Nem tudom és nem akarom elhinni, hogy emberek hogyan tehetnek ilyet!? Nagyon fájó sebek kerültek felszakításra, remélem és bízom a nyomozóhatóságban, hogy kiderítik kik követték el ezt a szörnyű bűncselekményt. És bízom az igazságszolgáltatásban, hogy meg fogják kapni méltó büntetésüket az elkövetők! A helyszínelés még mindig tart, a feljelentésemet megtettem. Isten mindent lát és mindent hall

- írta a Facebookon megtörten és dühösen Kis Grófo, aki a Borsnak később elmondta: az elkövetők terve végül nem jött be, nem találtak semmilyen értéket, a gránitból készült vázákat viszont ellopták.

Kis Grófo kamerákkal veszi körbe édesapja végső nyughelyét

Most azt is megtudtuk a háromgyermekes énekestől, hogy a család komoly döntést hozott a történtek miatt! Egy napelemmel működő biztonsági kamerarendszer felállítását tervezik, ami éjjel-nappal pásztázza a 2020-ban elhunyt Nagy Grófo végső nyughelyét.

- Az lenne a legjobb, ha a térfigyelő kamerák be lennének kötve a rendőrséghez, de még utána kell néznem, hogy erre van-e lehetőség. Még mindig nem térek magamhoz a történtektől, ami történt az egész egyszerűen nem megengedhető! Ezeknek az elkövetőknek nincs lelkük hiszen meggyalázták édesapám sírját. Most még minden gondolatom csak feltételezés, de nagyon bízom a hatóság és a temetői gondnokság munkájában. El sem tudom képzelni, kik és miért vetemedhettek ilyesmire, hiszen nincs haragosunk: a mi családunkat mindenki nagyon szereti, édesapámat külföldön is ismerték, megbecsülték. Ráadásul egy nagyon népes família vagyunk, összetartunk. Amikor megtudtuk, micsoda szörnyűség történt, százötvenen mentünk ki a temetőbe könnyes szemmel

- kezdte a Borsnak Kis Grófo, aki arra is rávilágított, mi segítheti majd a hatóság munkáját.

- Édesapám sírja meglehetősen hátul helyezkedik el a sírkerten belül, egy nagy füves, kevésbé benőtt területen. Mögötte van egy kerítés, majd egy olyan utca lakóházakkal, ahol szintén térfigyelő kamerák vannak telepítve. Nagyon bízom benne, hogy hamarosan kézre kerítik az elkövetőket, akik megbűnhődnek a tettükért. A földi létben és a túlvilágon egyaránt

- tette hozzá szomorúan az énekes.