Előkerült Király Linda gyerekkori naplója, lefagyott, mikor meglátta, mit írt bele…

Király Linda az egyik legjobb magyar énekesnő, számtalan szakmai sikerrel gazdagodott karrierje során. Bár az éneklés abszolút az ő terepe, most kiderült, gyerekként egészen más pályát képzelt el magának.

Nemcsak a zenei pálya vonzotta az egyik legnépszerűbb magyar énekesnőt... (Fotó: Király Linda)

„Leírtam, hogy belsőépítész leszek, és tervezek majd egy nagy házat”

Az amerikai születésű, de magyar származású énekes felidézte, hogy a világhírű popsztárok „keltetőjének” tartott Mickey Mouse Clubba nyert épp felvételt akkor, amikor édesanyja betegsége miatt a család azt a döntést hozta, hogy visszaköltöznek Magyarországra. Mint mondta, ezt egyáltalán nem tragédiaként élte meg, mert az lebegett a szeme előtt, hogy a költözés gyógyulást hozhat édesanyjának, ráadásul nem volt még akkoriban olyan vágyálma, hogy énekesnő legyen.

„Pár hónapja anyukám átnézte a padláson a cuccainkat, és akkor rátalált egy iskolai jegyzetemre, amiben arról írok, hogyan képzelem el az életemet tíz év múlva. Leírtam, hogy belsőépítész leszek, és tervezek majd egy nagy házat, ahol az egész családom együtt élhet. A zene azonban nagyobb hangsúllyal volt jelen az életemben, mint a design. Még az iskola utáni lógást is a gospelkórus jelentette. A békét, a feltöltődést éltem meg az éneklésben, de nem terveztem, hogy ez lesz majd a hivatásom” – mondta a Petőfi Rádió Kultúrfitnesz című műsora vendégeként Király Linda. Az énekes hozzátette, hogy egyelőre élvezi a koncertezést, a dalszerzést és a különböző szerepléseket, de a távolabbi jövőben más területen, leginkább a tanításban próbálná ki magát.

Király Linda fogyása nagyon látványos, ráadásul szerelmes és további nagy terveket dédelget a jövőre nézve (Fotó: Szabolcs László)

Gyerekeket tanítana Király Linda

„Elkezdtem pszichológiát tanulni, mert később szívesen foglalkoznék gyerekekkel, tehetséggondozással” – fedte fel Király Viktor testvére. „Nagy álmom, hogy egy nap legyen egy ilyen iskolám. Amíg ez csak terv, addig is – ha éppen nem zenével foglalkozom – sok időt töltök a családommal, a kutyámmal, és van szerelem is most már az életemben – minden kisimult” – jelentette ki Király Linda, ki nemrég látványos fogyásról számolt be.