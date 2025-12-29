Ennél cukibbat ma már nem látsz! Az 56 éves Kárász Róbert megmutatta két hónapos kislányát

Hosszú szingliség után 2024-ben talált rá újra a szerelem a népszerű műsorvezetőre. Kárász Róbert és Baska Barbara kapcsolata nagyon hamar elmélyült, hamar kimondták a boldogító igent, októberben pedig megszületett kislányuk.
A Duna Médiaszolgáltató kreatív igazgatójára akkor talált rá a szerelem, amikor a legkevésbé sem számított rá. Kárász Róbert és Baska Barbara filmrendező váratlan találkozása és kapcsolata mesébe illő, annyira biztosak voltak benne, hogy együtt képzelik el a jövőt, hogy rövid időn belül megtörtént az eljegyzés, majd a romantikus esküvő, júniusban pedig bejelentették, hogy első közös gyermeküket várják.
Megérkezett Ő és ma olyan születésnapom van, hogy 3 lányos apukaként többet nem is kívánhatok. Köszönöm drága feleségem, Barbara
– írta Lelle világra jöttekor Instagram oldalán Kárász Róbert, aki mindig is imádott lányos apuka lenni.
Időközben az is kiderült, hogy a pár miért a különleges, Lelle nevet adta kislányuknak. Már az elején eldöntötték, hogy mindkettejük vezetéknevét viseli majd a kicsi. A Baska nevet Barbi elhunyt szülei iránti tiszteletből szerették volna továbbvinni. Így olyan nevet választottak, ami mindkettőhöz passzol. Ráadásul mivel a filmrendezőnek már van két fia, Leon és Lex, így szerették volna, ha a tesó neve is „L” betűvel kezdődik.
Tavaly júniusban a Bors egyik olvasója a Fővárosi Állatkertben egy csinos, szőke hajú hölggyel látta és fotózta le Kárász Róbertet, akkor még csak találgatás volt, hogy a televíziósnak hat év szingliség után új párja van. A pár nem sokkal később már együtt jelent meg különböző eseményeken, ahol mindenki számára egyértelmű lett, hogy ez bizony igaz szerelem.
