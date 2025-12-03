„Megpróbáljuk fölkészíteni őket a való világra” – Megrázó, mit mondott Kálloy Molnár Péter a gyerekeiről

December 1-jén az egész országot megrázta a hír: 55 éves korában meghalt a népszerű színész, szinkronszínész, énekes, drámaíró, Kálloy Molnár Péter.
A Beugró sztárjáról áprilisban derült ki, hogy súlyos beteg, ám ő méltósággal, a nyilvánosság kizárásával küzdött a gyilkos kórral, orvosi kezelés alatt állt és a végsőkig hitt a gyógyulásában.
Kálloy Molnár Péter állapota állítólag mindössze 3 nap alatt romlott le súlyosan, erről egyik kollégája, barátja, Harsányi Levente mesélt a Borsnak. Harsányi Levente és Kálloy Molnár Péter az elmúlt hetekben együtt dolgoztak a színművész új projektjén, az Ez Tiszta Őrület – improvizációs Activity-n, amiben megannyi más elismert sztár is közreműködött. Így a műsorvezető számára nem volt újdonság, hogy kollégája beteg, de a tragédia váratlanul érte.
„Körülbelül egy hónappal ezelőtt találkoztam vele a utoljára, a premierünkön, ami hatalmas siker volt, és ő is teljesen jól volt. Utána még maradt is egy kicsit a bulira, ahol fotózkodtunk, tortáztunk viccelődtünk, majd megölelt és elköszöntünk. Ennyi volt. Legközelebb három nappal ezelőtt hívtak, hogy romlott az állapota, és kórházba került, ma pedig, hogy elhunyt”
– idézte fel az utolsó találkozást Levente.
„Ráadásul munka közben kaptam a hírt, és ahogy ezt megtudtam, utána, illetve közben, már hívtak, hogy menjetek a színpadra valakit felkonferálni. Annyira gyorsan, mindent maga alá gyűrve megy tovább az élet, hogy egyszerűen nincs idő elgondolkozni sem” – mesélte szomorúan a Borsnak Harsányi.
Kálloy Molnár Péter tehát áprilisban tudta meg, hogy beteg. Körülbelül egy évvel korábban, 2024. májusának elején még boldogan mesélt arról a hot! magazinnak, hogy két gyermeke, Szofi és István már tinikorba léptek, feleségével, Lestár Ágnessel pedig sokat gondolkodnak azon, hogy mennyire óvják meg őket a világban történő szörnyűségektől.
„Időnként figyelmeztetem Ágit, hogy a gyereknevelésben az is benne van, hogy megpróbáljuk fölkészíteni őket a való világra, ahol kikerülhetetlenül kapnak egy-két tockost. Ági azonban megpróbálja óvni őket. Hogy melyik a jó út, azt szerintem senki nem tudja megmondani” – kezdte az édesapa a hetilapnak.
Péter akkor nagyon szerencsésnek tartotta magát, mert egyik gyereke sem szélsőséges tizenéves.
„Pisti nem tipikus kamasz, szereti és igényli a hosszú apa-fia beszélgetéseket. Szofi kamaszosabb, keresi önmagát, de még nagyon egy húron pendülünk. Szoktunk együtt vásárolni ruhát, kaját, bármit: az átlagférfitól eltérően én imádom a vásárlást! Persze vannak vitáink mindkettőjükkel, de nem komolyak. Nincsenek őrült veszekedések, egyikük sem vágja ránk az ajtót!” – mesélte akkor a színész, aki tavaly tavasszal még egészséges, büszke apa volt.
