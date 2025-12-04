Szívszorító, így teljesülhet Kálloy Molnár Péter kívánsága

Mint azt megírtuk, Kálloy Molnár Péter december elsején, 55 évesen hunyt el. Halálát egy rövid lefolyású betegség okozta, a hírek szerint rákkal küzdött, ugyanakkor mindenki hitt a felépülésében, ezért kollégáit is nagyon megrázták a történtek. Mint kiderült, volt még egy kívánsága, ami valóra válhat.

Kálloy Molnár Péter 55 évesen hunyt el

Kálloy Molnár Péter utolsó kívánsága

Gáspár András, akivel Kálloy évtizedeken át játszott, megható sorokkal búcsúzott és egy ígéretet is tett.