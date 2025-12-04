Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Szívszorító, így teljesülhet Kálloy Molnár Péter kívánsága

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 10:28
A színészt senki sem tudja feledni. Kálloy Molnár Péter öröksége megmaradhat!
Mint azt megírtuk, Kálloy Molnár Péter december elsején, 55 évesen hunyt el. Halálát egy rövid lefolyású betegség okozta, a hírek szerint rákkal küzdött, ugyanakkor mindenki hitt a felépülésében, ezért kollégáit is nagyon megrázták a történtek. Mint kiderült, volt még egy kívánsága, ami valóra válhat.

Kálloy Molnár Péter utolsó kívánsága

Gáspár András, akivel Kálloy évtizedeken át játszott, megható sorokkal búcsúzott és egy ígéretet is tett.

Beszéltünk róla, szeretnéd, hogy amíg beteg vagy, a S.Ö.R. , ami mögött 32 év van, akkor is futhatna, ha TE épp gyengélkedsz. Én rajta leszek, barátom, hogy ez a kívánságod teljesüljön. És ez akkor nem egy trió lesz, hanem egy quartett. Mert Te mindig ott leszel a csapat mellett (ha sikerül összehoznom) aktív, játszó színészóriásként!

Szeretlek, Barátom! Folytatjuk!

