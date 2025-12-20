Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
"Szerelmem!" - Szívmelengető fotóval jelentkezett Kafi Rea Milla

Kafi Rea Milla
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 19:00
anya-fiaanyaság
Az édesanya az első közös karácsonyára készül a kisfiával.
B. V.
A szerző cikkei

Csodás anya-fia fotóval lepte meg a követőit Kafi Rea Milla. A szomáliai származású modell még nyáron adott életet a kisfiának, Jonatánnak, akinek érkezése teljesen felforgatta az életét - persze, a szó legszebb értelmében. Kafi ugyanis a szülése után rögtön azt közölte, már nem tudja elképzelni az életét gyermeke nélkül, akivel jelenleg az első közös karácsonyukra készülődnek férjével, Kovács Patrickkal.

Kafi Rea Milla első karácsonyára készül Jonatánnal.
Kafi Rea Milla és férje a kisfiukkal első közös karácsonyukra készülnek / Fotó:  Fotó: YouTube

Szerelmem

 - írta a 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében Kafi, egy Jonatánnal közös, szívmelengető fotó kíséretében, amelyen az is jól látszik, hogy megnőtt a kisfiú.

Kafi Rea Milla: Szomáliától az anyaságig

A boldog édesanya alig 14 éves volt, amikor elmenekült a szülőhazájából, egy embercsempész segítségével. Bár nehezen indult az élete, a sorsa idővel jóra fordult és ma már boldog házasságban élő családanya. Egy valamit azonban soha nem lesz képes megbocsájtani: az apja bántalmazásait, különösen, mivel már ő is tudja, milyen érzés szülőnek lenni.

Ő az egyetlen ember az életemben, aki soha nem jut eszembe. Sokan mondták, hogy meg kell bocsájtani, túl kell lépni, de… Nekem egyébként nincs semmi rossz a gondolataimban felé. Csak lezártam ezt a kapcsolatot. Kidobtam és kész… 

- nyilatkozta korábban a modell, aki, bár az első gyermekének adott életet nyáron, még az orvosokat is meglepte azzal, hogy mindössze közel négy óra vajúdást követően hozta világra Jonatánt.

Mutatjuk Kafi Rea Milla édes fotóját a kisfiával!

Nagyon megnőtt Kafi Rea Milla kisfia / Fotó: Instagram/Kafi Rea Milla

 

 

