"Szerelmem!" - Szívmelengető fotóval jelentkezett Kafi Rea Milla

Csodás anya-fia fotóval lepte meg a követőit Kafi Rea Milla. A szomáliai származású modell még nyáron adott életet a kisfiának, Jonatánnak, akinek érkezése teljesen felforgatta az életét - persze, a szó legszebb értelmében. Kafi ugyanis a szülése után rögtön azt közölte, már nem tudja elképzelni az életét gyermeke nélkül, akivel jelenleg az első közös karácsonyukra készülődnek férjével, Kovács Patrickkal.

Kafi Rea Milla és férje a kisfiukkal első közös karácsonyukra készülnek / Fotó: Fotó: YouTube

Szerelmem

- írta a 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében Kafi, egy Jonatánnal közös, szívmelengető fotó kíséretében, amelyen az is jól látszik, hogy megnőtt a kisfiú.

Kafi Rea Milla: Szomáliától az anyaságig

A boldog édesanya alig 14 éves volt, amikor elmenekült a szülőhazájából, egy embercsempész segítségével. Bár nehezen indult az élete, a sorsa idővel jóra fordult és ma már boldog házasságban élő családanya. Egy valamit azonban soha nem lesz képes megbocsájtani: az apja bántalmazásait, különösen, mivel már ő is tudja, milyen érzés szülőnek lenni.

Ő az egyetlen ember az életemben, aki soha nem jut eszembe. Sokan mondták, hogy meg kell bocsájtani, túl kell lépni, de… Nekem egyébként nincs semmi rossz a gondolataimban felé. Csak lezártam ezt a kapcsolatot. Kidobtam és kész…

- nyilatkozta korábban a modell, aki, bár az első gyermekének adott életet nyáron, még az orvosokat is meglepte azzal, hogy mindössze közel négy óra vajúdást követően hozta világra Jonatánt.

