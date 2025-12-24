Herceg Dávid elárulta, mennyit költenek karácsonyi ajándékra: „Néha túlzásba esünk”

Az énekes és felesége évek óta harmonikus házasságban élnek, kisfiuk december elején tölti be az ötödik életévét. De február óta Herceg Dávid kétgyermekes apukának mondhatja magát, akkor született meg gyönyörű kislánya, Sarah, akit az egész család nagyon várt.
Az adventi időszak minden család életében az év egyik legszebb időszaka. Nincs ez másképp Herceg Dávid és felesége, Herceg-Pál Bianka életében sem, akik szeretik is kicsit meghosszabbítani az ünnepet. A boldog édesapa még az ünnepek előtt adott interjút a Borsnak, amikor már javában zajlottak az előkészületek.
„Nagyon izgalmas lesz ez a karácsony, mert most először már négyesben leszünk” – mesélte a sztárapuka lapunknak, akinek kislánya februárban született és pici kora ellenére Sarah már túl van egy műtéten.
Mi általában Noah születésnapja után, vagyis december elején feldíszítjük a fát, mi az amerikai stílust követjük, mert olyan hamar véget ér a karácsony, szeretnénk kicsit tovább élvezni ezt a szép ünnepet. Közösen szoktuk felöltöztetni a fát, Noah mindig besegít, persze most még Sarah nem tud, ő csak nézi a folyamatot. Szóval, nagyon várjuk már a szentestét, meg a következő napokat, szokott jönni a család, anyósomék is, mert ők egyébként kint élnek külföldön. Ezért is szeretjük ezt az ünnepet, mert ilyenkor azokkal a szeretteinkkel is szoktunk találkozni, akiket csak ritkán látunk, mindig nagyon szeretetteljesek ezek a napok.
A népszerű énekest arról is kérdeztük, mennyire veszi ki a részét a készülődésből, a sütés-főzésből, mennyire segít feleségének, Biusnak.
Bevallom, a sütés-főzésből annyira nem, inkább kóstolni meg nézni szeretem messziről (nevet). Emlékszem, amikor kicsi voltam, anyukám is ilyenkor alig mozdult ki a konyhából. Nekem sok testvérem van, nagy a család, akkor még nem segíthettem be, megfigyelő voltam, azóta is szeretem ezt a hangulatot újra átélni. Meg arra az érzésre is szeretek visszagondolni, amit gyermekkorom legszebb karácsonyi ajándékai okoztak. Két ilyen is van, az egyik, amikor nagyon vágytam egy dinoszauruszra, és kaptam egy elektromos példányt, világított pirosan a szeme és tudott menni, az örökre bennem maradt. A másik, amikor megkaptam életem első Playstation 2 ajándékomat, akkor is nagyon-nagyon boldog voltam!
Az is kiderült, hogy mennyit költenek a gyerekek karácsonyi ajándékára. Herceg Dávid kisfia számára ez egy igazán boldog időszak, több szempontból is.
„Azért van egy határ, mert a december Noah-nak, aki nemrég dedikált Szoboszlai mezt kapott, egy nagyon szerencsés hónap, elsején a születésnapja van, aztán jön a mikulás, majd a karácsony, neki ez igazi kánaán. Szóval, nagyon okosnak kell lennünk, mert nem akarunk a ló túloldalára sem esni, hogy mindennel elhalmozzuk. Most már igyekszünk mértékkel ajándékozni.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.