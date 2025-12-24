Herceg Dávid elárulta, mennyit költenek karácsonyi ajándékra: „Néha túlzásba esünk”

Az énekes és felesége évek óta harmonikus házasságban élnek, kisfiuk december elején tölti be az ötödik életévét. De február óta Herceg Dávid kétgyermekes apukának mondhatja magát, akkor született meg gyönyörű kislánya, Sarah, akit az egész család nagyon várt.

Herceg Dávid felesége minden évben gyönyörű karácsonyi dekorációt készít (Fotó: Facebook/Herceg Dávid)

Herceg Dávidéknál már december elején áll a karácsonyfa

Az adventi időszak minden család életében az év egyik legszebb időszaka. Nincs ez másképp Herceg Dávid és felesége, Herceg-Pál Bianka életében sem, akik szeretik is kicsit meghosszabbítani az ünnepet. A boldog édesapa még az ünnepek előtt adott interjút a Borsnak, amikor már javában zajlottak az előkészületek.

„Nagyon izgalmas lesz ez a karácsony, mert most először már négyesben leszünk” – mesélte a sztárapuka lapunknak, akinek kislánya februárban született és pici kora ellenére Sarah már túl van egy műtéten.

Mi általában Noah születésnapja után, vagyis december elején feldíszítjük a fát, mi az amerikai stílust követjük, mert olyan hamar véget ér a karácsony, szeretnénk kicsit tovább élvezni ezt a szép ünnepet. Közösen szoktuk felöltöztetni a fát, Noah mindig besegít, persze most még Sarah nem tud, ő csak nézi a folyamatot. Szóval, nagyon várjuk már a szentestét, meg a következő napokat, szokott jönni a család, anyósomék is, mert ők egyébként kint élnek külföldön. Ezért is szeretjük ezt az ünnepet, mert ilyenkor azokkal a szeretteinkkel is szoktunk találkozni, akiket csak ritkán látunk, mindig nagyon szeretetteljesek ezek a napok.

A népszerű énekest arról is kérdeztük, mennyire veszi ki a részét a készülődésből, a sütés-főzésből, mennyire segít feleségének, Biusnak.