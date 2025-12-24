Valóra vált Herceg Dávid álma: „Hálásak lehetünk”

Herceg Dávid már korábban is megszólalt a háború okozta borzalmakról. Gyermeke születése után számára is kiemelten fontos, hogy Magyarországon továbbra is béke legyen és ne kerüljünk bele a szomszédos háborúba. Most közösségi oldalán számolt be az énekes, hogy mennyire szörnyű helyzetben is vannak, így karácsonykor a gyermekek, akik háborúban kell, hogy felnőjenek.
Így a nagy pörgésben megálltam egy pillanatra és elgondolkodtam, hogy mennyire fontos a hálaadás. Sajnos sokszor nem értékeljük, addig a dolgokat, amíg el nem veszítjük. Belegondoltam, hogy most is hány apának, anyának és gyereknek nincs lehetősége, hogy békében és szeretetben készüljön az ünnepekre
– mesélte közösségi oldalán az énekes. A kétgyermekes családapa gyermekei miatt is kiemelten fontosnak érzi, hogy béke legyen az országban, ahol felnőnek majd.
A szomszédunkban is háború zajlik éppen és sok-sok ember hal meg ebben a pillanatban is. A világon több, mint hatvan országban van jelenleg is fegyveres konfliktus. Ezért mi tényleg hálásak lehetünk, hogy mi itthon, békében ünnepelhetjük az ünnepeket
– jegyezte meg Herceg Dávid TikTok oldalán.
Az énekes saját maga is nehéz körülmények között nőtt fel, bár nem a háború borzalmai, hanem a család rossz anyagi helyzete miatt. Korábban részletesen beszámolt gyerekkoráról a közösségi oldalán.
Szeretném, ha idén mindannyian megállnánk egy pillanatra, hálát adnánk azért, amink van. A családunkért, az otthonunkért, a gyermekeinkért és a békéért. Gondoljunk szeretettel azokra, akik most is nehéz helyzetben élnek és ha tudunk, akkor támogassuk, segítsük és imádkozzunk értük
– zárta videóját az énekes.
