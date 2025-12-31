Botrány: Pert indít a Házasság első látásra sztárja a gyerekei anyja ellen

Nem úgy alakult Dr. Gaál Zoltán karácsonya, ahogyan azt hónapokkal ezelőtt remélte. A Házasság első látásra egykori sztárja abban bízott, hogy az ünnepek alatt végre a fiaival lehet, ám a helyzet újra elmérgesedett a gyerekek édesanyjával, és emiatt az egész ünnepi terv kártyavárként omlott össze. A háttérben pénzügyi és bizalmi viták húzódnak, amelyek idén elhomályosítják a meghitt együttlét lehetőségét.
Bár eredetileg úgy volt, hogy Zoli a fiaival tölti az ünnepeket, egy váratlan fejlemény ezt keresztülhúzza: „Úgy volt, hogy jönnek haza a fiaim ünnepekor, csak az exemmel volt egy kis harc...” – kezdte a Házasság első látásra sztárja. A gyerekek útiköltségére 55 ezer forintot küldött, de kiderült, hogy ez is kevés: „Az exem azt mondta, hogy nem tudta megvenni időben, így most már 77 ezer forintra rúgnak a jegyek” . A helyzetet egyértelműen igazságtalannak érezte:
Ezt nem éreztem jogosnak, úgy voltam vele, hogy utólag odaadom, de annyira nem bízik bennem, hogy ebbe sem ment bele. Bár a gyerekek szívesen lennének nálam, mégsem velem töltik az ünnepeket...
– árulta el.
A kialakult konfliktus miatt Zoli ismét a jog segítségéhez fordul: „Itt is polgári peres úton fogom érvényesíteni a jogaimat, mint Mérő Vera ellenében nemrégiben” – szögezte le. Nem is maradt egyedül a harcban: „Találtam egy egészen jó ügyvédet, aki foggal-körömmel harcol a jogaimért”– állapította meg. Zoli próbált peren kívül egyezségre jutni, de csak elzárkózást kapott, így a helyzet holtpontra jutott.
A fiúk nélkül másként telt a karácsonya, de azért így is megragadta az alkalmat, hogy a családjával legyen: „A karácsonyt így édesanyámékkal töltöm, de a barátaimat is meglátogatom, lévén, hogy Amerikában is divik már ez a szokás” – mesélte, még az ünnepek előtt. Bár sokan a műsor szereplői közül továbbra is tartják egymással a kapcsolatot, most nem számíthat tőlük társaságra sem: Kovács Reni és Széplaki Zoli időközben új párkapcsolatokba léptek, tehát a szerelmükkel töltik az ünnepeket – ezért sem csatlakoztak Zolihoz karácsonykor.
A történtek ellenére Zoli bízik abban, hogy a jövőben tisztázódhat a helyzet, és egyszer végre valóban együtt ünnepelhet majd a fiaival. Most azonban be kell érnie egy szűkebb, csendesebb, de reményei szerint szeretettel teli karácsonnyal.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.