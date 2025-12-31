Botrány: Pert indít a Házasság első látásra sztárja a gyerekei anyja ellen

Nem úgy alakult Dr. Gaál Zoltán karácsonya, ahogyan azt hónapokkal ezelőtt remélte. A Házasság első látásra egykori sztárja abban bízott, hogy az ünnepek alatt végre a fiaival lehet, ám a helyzet újra elmérgesedett a gyerekek édesanyjával, és emiatt az egész ünnepi terv kártyavárként omlott össze. A háttérben pénzügyi és bizalmi viták húzódnak, amelyek idén elhomályosítják a meghitt együttlét lehetőségét.

A Házasság első látásra sztárja nem először pereskedik az utóbbi időben (Fotó: Szabolcs László)

„ A Házasság első látásra sztárja nem kertelt: Az exemmel volt egy kis harc"

Bár eredetileg úgy volt, hogy Zoli a fiaival tölti az ünnepeket, egy váratlan fejlemény ezt keresztülhúzza: „Úgy volt, hogy jönnek haza a fiaim ünnepekor, csak az exemmel volt egy kis harc...” – kezdte a Házasság első látásra sztárja. A gyerekek útiköltségére 55 ezer forintot küldött, de kiderült, hogy ez is kevés: „Az exem azt mondta, hogy nem tudta megvenni időben, így most már 77 ezer forintra rúgnak a jegyek” . A helyzetet egyértelműen igazságtalannak érezte:

Ezt nem éreztem jogosnak, úgy voltam vele, hogy utólag odaadom, de annyira nem bízik bennem, hogy ebbe sem ment bele. Bár a gyerekek szívesen lennének nálam, mégsem velem töltik az ünnepeket...

– árulta el.

Újabb per van kilátásban

A kialakult konfliktus miatt Zoli ismét a jog segítségéhez fordul: „Itt is polgári peres úton fogom érvényesíteni a jogaimat, mint Mérő Vera ellenében nemrégiben” – szögezte le. Nem is maradt egyedül a harcban: „Találtam egy egészen jó ügyvédet, aki foggal-körömmel harcol a jogaimért”– állapította meg. Zoli próbált peren kívül egyezségre jutni, de csak elzárkózást kapott, így a helyzet holtpontra jutott.

Van B terve

A fiúk nélkül másként telt a karácsonya, de azért így is megragadta az alkalmat, hogy a családjával legyen: „A karácsonyt így édesanyámékkal töltöm, de a barátaimat is meglátogatom, lévén, hogy Amerikában is divik már ez a szokás” – mesélte, még az ünnepek előtt. Bár sokan a műsor szereplői közül továbbra is tartják egymással a kapcsolatot, most nem számíthat tőlük társaságra sem: Kovács Reni és Széplaki Zoli időközben új párkapcsolatokba léptek, tehát a szerelmükkel töltik az ünnepeket – ezért sem csatlakoztak Zolihoz karácsonykor.